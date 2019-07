IS 추종하며 軍 폭발물 훔쳐…'테러 준비 혐의' 20대 男 입건

국제 테러단체인 IS(이슬람국가)를 추종한 20대 남성이 '자생적 테러'를 준비한 혐의로 군·경에 입건돼 합동 조사를 받고 있다.





국제 테러단체인 'IS(이슬람국가)’가 최근 부대원들을 아시아로 이동시키고 있다. 사진은 IS 대원들이 아프가니스탄 산속에서 두건과 복면을 착용하고 무술 훈련을 하는 장면이다. /코라산 윌라야트

4일 국방부에 따르면 군·경 합동수사 TF는 최근 테러방지법 위반과 군용물 절도 혐의로 박모(23) 씨를 입건했다. 지난 2017년 10월 수도권 육군 모 부대에 입대한 박씨는 폭파병 특기교육을 받던 중 군용 폭발물 점화장치를 훔친 혐의를 받고 있다. 그는 군 입대 전인 2016년부터 최근까지 IS 테러 활동 영상과 자료를 수집하거나 관련 자료를 인터넷에 올리는 등 IS 활동을 선전·선동한 혐의도 있다.



경찰은 지난해 미국 연방수사국(FBI)로부터 박 씨에 대한 관련 첩보를 전달받아 내사를 진행하 다 박씨가 군 복무 중인 사실을 확인하고 군 당국에 통보한 것으로 알려졌다. 지금은 제대한 박씨 휴대전화에서는 사제 실탄 제조 영상이 확인됐고, 집에서는 '정글도'가 발견된 것으로 알려졌다. 또 박씨가 IS 대원과 지지자들이 사용하는 비밀 애플리케이션을 휴대전화에 설치하고, IS 조직원으로 추정되는 인물로부터 이메일을 받은 정황도 확인된 것으로 전해졌다.