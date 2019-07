몬스타엑스 민혁, '옹심이'에 몬베베 향한 팬사랑 담았다.."데뷔 첫 작사" [Oh!쎈 레터]

[OSEN=이소담 기자] 그룹 몬스타엑스의 멤버 민혁이 작사가로 데뷔했다. 믹스테이프 ‘옹심이’의 작사진 ‘창신동의 아들’이 바로 곧 민혁이었던 것. 팬 몬베베를 향한 애정을 작사에 가득 담았다.

지난달 28일 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 민혁의 믹스테이프 ‘옹심이(Feat. 주헌)(Prod. JOOHONEY)’의 스페셜 뮤직비디오 클립이 공개됐다.

‘옹심이’는 민혁이 데뷔 후 처음으로 발표한 믹스테이프로, 멤버 주헌이 피처링과 프로듀싱으로 참여했다. 민혁에게 선물하기 위해 Ye-Yo!, 창신동의 아들과 의기투합한 곡. ‘EDM 트로트’라는 색다른 장르를 여는 곡으로, 민혁의 넓은 음악적 스펙트럼과 도전 정신을 엿볼 수 있다.

특히 작사진에는 창신동의 아들, JOOHONEY, Ye-Yo!가 이름을 올렸다. 이때 JOOHONEY는 주헌의 영어 이름. ‘창신동의 아들’은 이번 믹스테이프의 주인공 민혁으로 알려져 눈길을 끈다. 즉, 민혁이 데뷔 첫 작사한 곡이 곧 ‘옹심이’인 셈이다.

‘옹심이’ 노랫말에는 ‘영심이’에서 모티브해 가져 온 훅 부분 멜로디에 ‘옹심이’를 빗대 표현한 구수한 가삿말이 담겨 중독성을 높인다. 이 같이 친숙하면서도 구수한 가사말은 민혁의 구성진 보컬로 제대로 살아났다. 동시에 힙한 감성이 더해져 ‘EDM 트로트’가 탄생, 여태껏 아이돌이 보여준 적 없는 장르의 시작을 열었다는 평가를 받았다.

뮤직비디오는 홍콩에서 촬영한 것으로, 멤버들의 재치 넘치는 아이디어가 담겼다. 특히 민혁은 tvN ‘나의 수학 사춘기’ 등 각종 예능 프로그램에서 남다른 예능감과 뛰어난 입담을 바탕으로 활발히 활약한 바. 민혁의 번뜩이는 아이디어가 ‘옹심이’에 담겨 앞으로 그가 보여줄 행보에 기대감이 쏟아진다.

강렬한 퍼포먼스와 멜로디로 사랑 받아온 몬스타엑스와는 또 다른 색다른 매력을 만나볼 수 있어 팬들에게는 특별한 선물이 됐다. ‘옹심이’는 믹스테이프로 공개된 후, 팬들 사이에서는 음원으로 발매해 달라는 요청이 쏟아질 만큼 큰 사랑을 받고 있다.

한편 몬스타엑스는 지난 2월 발표한 정규 2집 ‘TAKE.2 WE ARE HERE’(위 아 히어)와 동명의 월드투어 ‘WE ARE HERE’로 유럽과 아시아, 오세아니아, 북남미를 모두 아우르며 전세계 20개 도시 23회 공연을 펼치고 있다. / besodam@osen.co.kr