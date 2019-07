집행유예 박유천 근황…팬 선물 한 가득

가수 겸 배우 박유천의 동생 박유환이 형의 근황을 전했다.





박유환 트위터

박유환은 3일 개인 트위터에 "안녕 바보들! 오늘은 방송을 하지 않고 형과 시간을 보내려 해요. 미안해요. 내일은 꼭 방송할게요. 여러분 감사합니다" (Hi 바보s! Today... I will not be streaming, going to spend time with hyung! Catch up with everything... Sorry! Will be streaming tomorrow though, I promise! Thank you again everyone) 이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속 박유천은 선글라스를 끼고 강아지를 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 박유천의 앞에는 팬들에게 받은 선물과 편지들이 한 가득 쌓여있어 눈길을 끈다.



한편 수원지법은 2일 박유천에게 마약 구매와 투약 혐의로 징역 10월, 집행유예 2년, 추징금 140만 원과 함께 보호관찰 및 마약 치료 등을 선고했다.