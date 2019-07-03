[인사] 경찰청 외

입력 2019.07.03 03:01
▲경찰청◇치안감 전보〈경찰청〉▷기획조정관 김교태▷경무인사기획관 최관호▷수사국장 이규문▷사이버안전국장 남구준▷교통국장 이영상▷경비국장 이철구▷정보국장 진교훈▷보안국장 김규현▷외사국장 김원준▷경무담당관실(공로연수) 남택화·박재진·강인철·이상철〈경찰인재개발원〉▷원장 이문수〈중앙경찰학교〉▷교장 이은정〈지방경찰청〉▷서울청 차장 임용환▷대구청장 송민헌▷광주〃 장하연▷강원〃 김재규▷충북〃 노승일▷충남〃 이명교▷전북〃 조용식▷전남〃 김남현▷경남〃 진정무▷제주〃 김병구
▲언론중재위원회◇전보▷조사1팀장 김윤정▷조사2팀장 류석창▷접수상담팀장 최영훈▷교육팀장 여운규▷심의1팀장 손정배▷심의2팀장 최숭민▷부산사무소장 임종우▷경기사무소장 심영진▷전북사무소장 김문성
▲새마을운동중앙회〈중앙회〉▷조직국 사업팀장 허경남▷재정국 경영사업팀장 김경원〈중앙연수원〉▷연수부 팀장 박석주▷연수지원부 총무팀장 김나린〈시도새마을회 사무처장〉▷서울 이국주▷세종 안경환▷전남 조대환
▲국민체육진흥공단◇실·팀장급〈공단본부〉▷경영혁신본부 혁신성과실장 최우녕▷〃총무인사실장 김성훈▷〃혁신성장팀 변성천▷〃정보기획팀장 정리운▷〃정보보안팀장 정수한▷〃공정문화팀장 이민재▷기금사업본부 스포츠산업실장 이성철▷〃자금운용팀장 김윤수▷〃체육진흥팀장 구승모▷〃가치센터팀(TF)장 김영호▷〃안전관리팀장 김호영▷〃안전점검팀장 하성수▷〃체육시설팀장 김홍규▷시설운영본부 건설관리실장 안형준▷〃기념사업팀장 박윤정▷〃공원경영팀장 장경설▷〃전시준비팀(TF)장 이종삼▷〃건설관리팀장 황원기▷〃영업팀장 이규석▷〃고객지원팀장 박정환▷〃제천골프장팀장 이제원〈경륜경정총괄본부〉▷사업기획실장 최규철▷건전화추진실장 오장수▷사업지원팀장 김정은▷재무회계팀장 최륜경▷시설지원팀장 성제현▷경주운영본부 경륜경주실장 최종림▷〃경륜선수지원팀장 유철승▷〃경정운영팀장 박진천▷〃경정선수지원팀장 신현광▷〃정보지원팀장 정민화▷영업관리본부 사업서비스실장 정인권▷〃강남지점장 안경찬▷〃천안지점장 최용필▷〃동대문지점장 차차남▷〃경륜서비스팀장 박재철▷〃산본지점장 박병배〈한국스포츠정책과학원〉▷행정지원팀장 김정미▷스포츠과학밀착지원팀(TF)장 김태완
▲한국환경공단◇임용(별정직이사대우)▷환경안전지원단장 정득종◇전보(부서장)〈처장〉▷경영혁신 최용석▷경영지원 전준희▷기후변화대응 이선우▷배출권관리 윤완우▷하수도 김덕진▷상수도 위욱량▷토양지하수 김용대▷환경시설 류종대▷환경에너지시설 신명석▷수생태시설 최철식▷화학물질관리 곽영돈▷화학물질평가 이광순▷운영지원 박석훈▷물산업실증화 백선재▷물산업진흥 조재연▷환경전문심사원장 김동운▷환경기술연구소장 박광규▷수도권동부 자원순환관리 정석현▷〃강원지사장 김관수▷수도권서부 환경안전진단 김상준▷부산울산경남〃 박재영▷대구경북 자원순환관리 안병칠▷〃환경시설관리 한영민▷충청권 환경관리 정동희▷〃환경시설관리 오세철▷〃충북지사장 홍성곤▷호남권 자원순환관리 김상원▷〃전북지사장 양경환◇전보(부장)▷감사실 감사2부장 황순영▷기획조정처 기획조정부장 장인환▷〃법무지원부장 이민복▷경영혁신처 성과관리부장 전상은▷경영지원처 재무회계부장 임철환▷인재경영처 노사협력부장 조성주▷대기환경처 대기정책지원부장 송건범▷〃대기총량부장 김형석▷기후변화대응처 기후정책지원부장 송보윤▷〃온실가스관리부장 복진필▷〃온실가스감축부장 공영복▷배출권관리처 배출권정책지원부장 유재형▷〃배출권할당부장 한영래▷〃배출량평가부장 홍철규▷〃상쇄제도운영부장 민미연▷환경인증검사처 자동차환경계획부장 정재복▷악취관리처 악취기술지원부장 손창영▷하수도처 하수정책지원부장 나명호▷상수도처 수도정보부장 권기원▷토양지하수처 토양지하수계획부장 강석형▷물환경관리처 수질오염방제부장 서정찬▷자원순환처 폐기물처분부담금부장 여용하▷자원재활용처 부담금운영부장 고호영▷〃포장재EPR운영부장 전현주▷〃제품EPR운영부장 박동구▷환경성보장처 자동차환경성부장 문갑생▷〃재활용성평가부장 한태영▷폐기물관리처 RFID운영부장 김순옥▷〃폐기물사업부장 송근선▷〃순환자원정보부장 김종천▷폐자원사업처 폐자원에너지부장 공승대▷상하수도시설처 상하수도사업부장 최철호▷〃상하수도설계부장 구용태▷〃수처리진단부장 윤영봉▷환경에너지시설처 에너지사업부장 최인웅▷〃에너지정책지원부장 김민종▷〃폐기물시설진단부장 최종두▷수생태시설처 수생태정책지원부장 성성모▷〃수생태설계부장 김우형▷〃비점저감시설검사부장 서성철▷화학물질관리처 화학안전지원부장 정현종▷〃POPs배출원조사부장 추경일▷화학물질평가처 화학물질평가지원부장 유재홍▷〃환경안전성평가부장 성기욱▷〃흡입안전성평가부장 최봉인▷운영지원처 경영관리부장 최석준▷〃운영행정부장 김현국▷물산업실증화처 실증화지원부장 김선필▷〃실험분석부장 권혁곤▷〃재료시험부장 김태래▷물산업진흥처 물융합연구부장 이국양▷〃글로벌BIZ부장 정진우▷〃워터캠퍼스부장 김기홍▷환경전문심사원 에너지업심사부장 이상원▷환경기술연구소 연구개발부장 나경주▷〃정보관리부장 김동중▷수도권동부 환경관리처 대기관리부장 김창용▷〃환경관리처 수질관리부장 홍지환▷〃환경관리처 유해대기관리부장 강혜진▷〃자원순환관리처 부담금관리부장 김명호▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 이경▷〃환경시설관리처 공사관리2부장 박명주▷〃환경시설관리처 공사관리5부장 강윤철▷〃환경시설관리처 공사관리6부장 주원하▷〃강원지사 제도운영부장 이윤수▷수도권서부 환경관리처 대기총량관리1부장 이대석▷〃자원순환관리처 공공자원사업부장 오명식▷〃환경안전진단처 환경진단부장 이종필▷부산울산경남 환경관리처 유해대기관리부장 김기태▷〃자원순환관리처 자원순환사업부장 김성민▷〃자원순환관리처 제도운영1부장 이재철▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 이준석▷〃환경시설관리처 공사관리2부장 정성헌▷〃환경시설관리처 공사관리3부장 김용주▷대구경북 환경관리처 수질관리1부장 최정기▷〃자원순환관리처 자원순환사업부장 임상규▷〃자원순환관리처 제도운영부장 구민구▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 이동근▷충청권 환경관리처사업계획부장 서임문▷〃자원순환관리처 제도운영부장 박충서▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 송윤섭▷〃환경시설관리처 화학안전부장 안호성▷〃충북지사 자원순환지원부장 문수중▷호남권 환경관리처 환경분석부장 김종명▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 조혁준▷〃전북지사 환경진단부장 오윤열▷수도통합운영센터 운영관리부장 김성일
▲국가수리과학연구소◇본부장▷산업수학연구 조도상◇부장▷산업수학전략연구 윤강준▷의료수학연구 안치영◇팀장▷부산의료수학추진 하태영▷의료영상연구 박형석▷산업수학문화확산 정명순▷기획예산 안성복
▲고려대◇부장 승진▷산학지원 겸 연구지원 백영희▷학생지원 겸 장애학생지원센터 안선희▷학술정보큐레이션 이상오▷체육위원회체육지원 강만식▷커뮤니케이션팀장 이재철◇부장 전보▷국제교류팀장 겸 글로벌리더십센터 부장 강용구▷교양교육원 이경미▷정경대학행정실 겸 정책대학원행정실 양군주▷예산팀장 유원종▷이과대 행정실 윤택상▷정보인프라 김우연▷대학원행정실 백나실▷학술정보개발 정은주▷경영지원 겸 기술사업 오윤세▷법학전문대학원행정실 겸 법무대학원행정실 이일훈▷국제교육팀장 겸 글로벌서비스센터 부장 최성수▷문과대행정실 강정민▷정보개발 겸 데이터Hub팀장 한재호▷총무 김영석▷감사실 박태용▷입학전형관리실 김동조▷경력개발센터 겸 학생상담센터 겸 ONE-STOP서비스센터 박성종▷정책기획팀장 이강봉▷재무 장일기▷안전관리팀장 신용선▷학술정보서비스 홍선표▷인력개발 김종근
▲광주대▷기획처장 김현종▷교무처장 한규무▷입학처장 이득기▷취업·학생지원처장 윤홍상▷산학협력단장 나종회▷정보전산원장 박경종▷국제교육원장 전정환▷기획부처장 김경태▷교무부처장 남윤경▷입학부처장 김한성▷취업·학생지원 부처장 김동원▷산학협력부단장 김승▷LINC+ 부단장 노선식▷작업치료학과장 김황용▷경찰법행정학부장 최선우▷소방행정학과장 유태종▷사이버보안 경찰학과장 전웅렬▷문헌정보학과장 한상우▷전기전자공학부장 문철홍▷식품생명공학과장 이효정▷경찰법행정학부 전공 주임교수(경찰) 최선우▷전기전자공학부〃(전기) 문철홍▷전기전자공학부〃(전자) 민용기▷융합디자인학부〃(산업디자인) 김용철▷교직부장 오선아
▲언론중재위원회◇전보▷조사1팀장 김윤정▷조사2팀장 류석창▷접수상담팀장 최영훈▷교육팀장 여운규▷심의1팀장 손정배▷심의2팀장 최숭민▷부산사무소장 임종우▷경기사무소장 심영진▷전북사무소장 김문성
▲새마을운동중앙회〈중앙회〉▷조직국 사업팀장 허경남▷재정국 경영사업팀장 김경원〈중앙연수원〉▷연수부 팀장 박석주▷연수지원부 총무팀장 김나린〈시도새마을회 사무처장〉▷서울 이국주▷세종 안경환▷전남 조대환
▲국민체육진흥공단◇실·팀장급〈공단본부〉▷경영혁신본부 혁신성과실장 최우녕▷〃총무인사실장 김성훈▷〃혁신성장팀 변성천▷〃정보기획팀장 정리운▷〃정보보안팀장 정수한▷〃공정문화팀장 이민재▷기금사업본부 스포츠산업실장 이성철▷〃자금운용팀장 김윤수▷〃체육진흥팀장 구승모▷〃가치센터팀(TF)장 김영호▷〃안전관리팀장 김호영▷〃안전점검팀장 하성수▷〃체육시설팀장 김홍규▷시설운영본부 건설관리실장 안형준▷〃기념사업팀장 박윤정▷〃공원경영팀장 장경설▷〃전시준비팀(TF)장 이종삼▷〃건설관리팀장 황원기▷〃영업팀장 이규석▷〃고객지원팀장 박정환▷〃제천골프장팀장 이제원〈경륜경정총괄본부〉▷사업기획실장 최규철▷건전화추진실장 오장수▷사업지원팀장 김정은▷재무회계팀장 최륜경▷시설지원팀장 성제현▷경주운영본부 경륜경주실장 최종림▷〃경륜선수지원팀장 유철승▷〃경정운영팀장 박진천▷〃경정선수지원팀장 신현광▷〃정보지원팀장 정민화▷영업관리본부 사업서비스실장 정인권▷〃강남지점장 안경찬▷〃천안지점장 최용필▷〃동대문지점장 차차남▷〃경륜서비스팀장 박재철▷〃산본지점장 박병배〈한국스포츠정책과학원〉▷행정지원팀장 김정미▷스포츠과학밀착지원팀(TF)장 김태완
▲한국환경공단◇임용(별정직이사대우)▷환경안전지원단장 정득종◇전보(부서장)〈처장〉▷경영혁신 최용석▷경영지원 전준희▷기후변화대응 이선우▷배출권관리 윤완우▷하수도 김덕진▷상수도 위욱량▷토양지하수 김용대▷환경시설 류종대▷환경에너지시설 신명석▷수생태시설 최철식▷화학물질관리 곽영돈▷화학물질평가 이광순▷운영지원 박석훈▷물산업실증화 백선재▷물산업진흥 조재연▷환경전문심사원장 김동운▷환경기술연구소장 박광규▷수도권동부 자원순환관리 정석현▷〃강원지사장 김관수▷수도권서부 환경안전진단 김상준▷부산울산경남〃 박재영▷대구경북 자원순환관리 안병칠▷〃환경시설관리 한영민▷충청권 환경관리 정동희▷〃환경시설관리 오세철▷〃충북지사장 홍성곤▷호남권 자원순환관리 김상원▷〃전북지사장 양경환◇전보(부장)▷감사실 감사2부장 황순영▷기획조정처 기획조정부장 장인환▷〃법무지원부장 이민복▷경영혁신처 성과관리부장 전상은▷경영지원처 재무회계부장 임철환▷인재경영처 노사협력부장 조성주▷대기환경처 대기정책지원부장 송건범▷〃대기총량부장 김형석▷기후변화대응처 기후정책지원부장 송보윤▷〃온실가스관리부장 복진필▷〃온실가스감축부장 공영복▷배출권관리처 배출권정책지원부장 유재형▷〃배출권할당부장 한영래▷〃배출량평가부장 홍철규▷〃상쇄제도운영부장 민미연▷환경인증검사처 자동차환경계획부장 정재복▷악취관리처 악취기술지원부장 손창영▷하수도처 하수정책지원부장 나명호▷상수도처 수도정보부장 권기원▷토양지하수처 토양지하수계획부장 강석형▷물환경관리처 수질오염방제부장 서정찬▷자원순환처 폐기물처분부담금부장 여용하▷자원재활용처 부담금운영부장 고호영▷〃포장재EPR운영부장 전현주▷〃제품EPR운영부장 박동구▷환경성보장처 자동차환경성부장 문갑생▷〃재활용성평가부장 한태영▷폐기물관리처 RFID운영부장 김순옥▷〃폐기물사업부장 송근선▷〃순환자원정보부장 김종천▷폐자원사업처 폐자원에너지부장 공승대▷상하수도시설처 상하수도사업부장 최철호▷〃상하수도설계부장 구용태▷〃수처리진단부장 윤영봉▷환경에너지시설처 에너지사업부장 최인웅▷〃에너지정책지원부장 김민종▷〃폐기물시설진단부장 최종두▷수생태시설처 수생태정책지원부장 성성모▷〃수생태설계부장 김우형▷〃비점저감시설검사부장 서성철▷화학물질관리처 화학안전지원부장 정현종▷〃POPs배출원조사부장 추경일▷화학물질평가처 화학물질평가지원부장 유재홍▷〃환경안전성평가부장 성기욱▷〃흡입안전성평가부장 최봉인▷운영지원처 경영관리부장 최석준▷〃운영행정부장 김현국▷물산업실증화처 실증화지원부장 김선필▷〃실험분석부장 권혁곤▷〃재료시험부장 김태래▷물산업진흥처 물융합연구부장 이국양▷〃글로벌BIZ부장 정진우▷〃워터캠퍼스부장 김기홍▷환경전문심사원 에너지업심사부장 이상원▷환경기술연구소 연구개발부장 나경주▷〃정보관리부장 김동중▷수도권동부 환경관리처 대기관리부장 김창용▷〃환경관리처 수질관리부장 홍지환▷〃환경관리처 유해대기관리부장 강혜진▷〃자원순환관리처 부담금관리부장 김명호▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 이경▷〃환경시설관리처 공사관리2부장 박명주▷〃환경시설관리처 공사관리5부장 강윤철▷〃환경시설관리처 공사관리6부장 주원하▷〃강원지사 제도운영부장 이윤수▷수도권서부 환경관리처 대기총량관리1부장 이대석▷〃자원순환관리처 공공자원사업부장 오명식▷〃환경안전진단처 환경진단부장 이종필▷부산울산경남 환경관리처 유해대기관리부장 김기태▷〃자원순환관리처 자원순환사업부장 김성민▷〃자원순환관리처 제도운영1부장 이재철▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 이준석▷〃환경시설관리처 공사관리2부장 정성헌▷〃환경시설관리처 공사관리3부장 김용주▷대구경북 환경관리처 수질관리1부장 최정기▷〃자원순환관리처 자원순환사업부장 임상규▷〃자원순환관리처 제도운영부장 구민구▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 이동근▷충청권 환경관리처사업계획부장 서임문▷〃자원순환관리처 제도운영부장 박충서▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 송윤섭▷〃환경시설관리처 화학안전부장 안호성▷〃충북지사 자원순환지원부장 문수중▷호남권 환경관리처 환경분석부장 김종명▷〃환경시설관리처 공사관리1부장 조혁준▷〃전북지사 환경진단부장 오윤열▷수도통합운영센터 운영관리부장 김성일
▲국가수리과학연구소◇본부장▷산업수학연구 조도상◇부장▷산업수학전략연구 윤강준▷의료수학연구 안치영◇팀장▷부산의료수학추진 하태영▷의료영상연구 박형석▷산업수학문화확산 정명순▷기획예산 안성복
▲고려대◇부장 승진▷산학지원 겸 연구지원 백영희▷학생지원 겸 장애학생지원센터 안선희▷학술정보큐레이션 이상오▷체육위원회체육지원 강만식▷커뮤니케이션팀장 이재철◇부장 전보▷국제교류팀장 겸 글로벌리더십센터 부장 강용구▷교양교육원 이경미▷정경대학행정실 겸 정책대학원행정실 양군주▷예산팀장 유원종▷이과대 행정실 윤택상▷정보인프라 김우연▷대학원행정실 백나실▷학술정보개발 정은주▷경영지원 겸 기술사업 오윤세▷법학전문대학원행정실 겸 법무대학원행정실 이일훈▷국제교육팀장 겸 글로벌서비스센터 부장 최성수▷문과대행정실 강정민▷정보개발 겸 데이터Hub팀장 한재호▷총무 김영석▷감사실 박태용▷입학전형관리실 김동조▷경력개발센터 겸 학생상담센터 겸 ONE-STOP서비스센터 박성종▷정책기획팀장 이강봉▷재무 장일기▷안전관리팀장 신용선▷학술정보서비스 홍선표▷인력개발 김종근
▲광주대▷기획처장 김현종▷교무처장 한규무▷입학처장 이득기▷취업·학생지원처장 윤홍상▷산학협력단장 나종회▷정보전산원장 박경종▷국제교육원장 전정환▷기획부처장 김경태▷교무부처장 남윤경▷입학부처장 김한성▷취업·학생지원 부처장 김동원▷산학협력부단장 김승▷LINC+ 부단장 노선식▷작업치료학과장 김황용▷경찰법행정학부장 최선우▷소방행정학과장 유태종▷사이버보안 경찰학과장 전웅렬▷문헌정보학과장 한상우▷전기전자공학부장 문철홍▷식품생명공학과장 이효정▷경찰법행정학부 전공 주임교수(경찰) 최선우▷전기전자공학부〃(전기) 문철홍▷전기전자공학부〃(전자) 민용기▷융합디자인학부〃(산업디자인) 김용철▷교직부장 오선아