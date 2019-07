'버닝' 전종서, 할리우드 진출한다...영화 '블러드문' 주인공 발탁

배우 전종서가 데뷔 1년 만에 할리우드 영화 여주인공으로 파격 발탁됐다.





배우 전종서/마이컴퍼니 제공

2일 소속사 마이컴퍼니 측에 따르면 전종서는 애나 릴리 아미푸르 감독의 신작 ‘모나 리자 앤드 더 블러드문’(Mona Lisa and the Blood Moon)의 여주인공으로 발탁됐다. 전종서는 촬영을 위해 지난달 23일 미국 뉴올리언스로 출국했다.



영화 '모나 리자 앤드 더 블러드문'은 미국 뉴올리언스를 배경으로 비범하면서도 위험한 힘을 지닌 소녀가 정신병원으로부터 도망쳐 나오면서 겪는 이야기를 그린다.



영화 ‘올모스트 페이머스’, ‘10일 안에 남자 친구에게 차이는 법’으로 국내에도 친숙한 배우 케이트 허드슨을 비롯해 크레이그 로빈슨, 에드 스크레인 등 할리우드 유명 배우들이 의기투합했으며, 지난달 30일(현지시간) 크랭크인 했다.



메가폰을 잡은 애나 릴리 아미푸르 감독은 2016년 베니스 국제영화제에서 심사위원 특별상을 수상한 촉망받는 감독이다. ‘밤을 걷는 뱀파이어 소녀’(A Girl Walks Home Alone at Night), ‘더 배드 배치’(The Bad Batch) 등을 연출했다. 제작은 2015년 아카데미 시상식에서 ‘버드맨’(Birdman)으로 작품상 영예를 안은 존 레셔와 딜란 위서레드가 맡았다.



전종서는 이창동 감독의 영화 ‘버닝’으로 데뷔하자마자 이례적으로 2018년 칸 국제영화제에 입성해 화제를 모았다. '버닝'을 통해 그녀를 접한 애나 릴리 아미푸르 감독 측 러브콜을 받고 오디션을 거쳐 데뷔 1년 만에 할리우드 진출을 확정지었다.



소속사 마이컴퍼니 관계자는 "‘모나 리자 앤드 더 블러드 문’ 측은 전종서가 아시아 여배우로서는 보기 드물게 할리우드 영화의 메인타이틀 롤을 맡게 된 것을 굉장히 리스펙트(respect)하고 있다"고 전했다.



한편 전종서는 출국 직전까지 하반기 개봉 예정인 영화 '콜'(감독 이충현)의 촬영과 후반 작업을 마쳤다. 오는 8월까지 미국 현지에 머물며 '모나 리자 앤드 더 블러드 문' 촬영에 집중할 예정이다.