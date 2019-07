'더쇼' SF9, ‘웨이팅 라이브’ 첫 주자 출격..음식 취향 대공개

[OSEN=지민경 기자] SBS MTV '더쇼' 에서는 SF9이 강렬한 카리스마로 돌아와 팬들을 위해 최애 음식을 공개해 배달시켜 먹으며 팬심을 저격할 예정이다.

'더쇼' 에서는 SF9을 첫 주자로 ‘웨이팅 라이브’ 라는 새로운 코너를 선보인다. ‘웨이팅 라이브’는 ‘배달’이라는 콘셉트로 내 아이돌의 일거수일투족이 궁금한 팬들을 위해 내 아이돌이 평소 즐겨 먹는 메뉴는 물론, 음식을 기다리는 동안 다양한 버전의 잔망 라이브도 보여주는 코너이다.

SF9은 ‘웨이팅 라이브’에서 평소 즐겨먹고 좋아하는 음식을 공개했다. 국민 남동생으로 주목 받고 있는 ‘찬희’가 선택한 메뉴와 같은 소속사 친구인 N.Flying ‘재현’이 추천한 음식은 무엇일지 궁금증을 자아낸다. 이어 다른 멤버들의 음식 취향까지 알 수 있다고 한다.

이어, 음식 주문 후 SF9은 잔망미 넘치는 매력으로 자신들의 타이틀 곡 ‘RPM’을 라이브로 선보였고, 평소 숙소에서도 즐겨 하는 게임으로 음식 픽업러까지 선정했다. 특히 픽업러는 음식을 받을 때, 멤버들이 직접 정해준 무시무시한(?) 특별 미션을 수행하는 모습이 웃음을 자아냈다고 한다. 과연 어떤 멤버가 ‘웨이팅 라이브’의 첫 픽업러로 선정됐을지 '더쇼' 방송에서 확인할 수 있다.

한편, MTV Asia 채널을 통해 총 20개국에 동시 생방송 되는 '더쇼'는 (여자)아이들, ATEEZ, IT’S, NOIR(느와르), OnlyOneOf, SF9, WE IN THE ZONE, ZELO, 디크런치, 라나, 러스티(lusty), 박재정, 승국이, 엔티크, 윤립, 퍼플백, 한민주의 무대와 함께한다. 7월 2일(화) 저녁 6시SBS MTV, SBS Plus, SBS funE 채널 동시 방송된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] '더쇼'