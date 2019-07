아이즈원, 日 싱글 2연속 첫 주 판매량 20만장 돌파..오리콘 주간 랭킹까지 1위

[OSEN=강서정 기자] 걸그룹 아이즈원이 2일 일본 최대 음반판매량 집계 사이트 오리콘이 발표한 두 번째 일본 싱글 ‘부에노스 아이레스(Buenos Aires)’ 첫 주(2019.06.24.~ 2019.06.30) 판매량은 총 21만 6천장으로, 일본 싱글 1집 '好きと言わせたい(좋아한다고 말하게 하고 싶어)'에 이어 두 싱글 연속 20만장 이상의 첫 주 판매량을 기록했다.

이를 바탕으로 아이즈원은 오리콘 데일리 싱글 랭킹에 이어 위클리 랭킹 1위까지 거머쥐었다. 아이즈원이 오리콘 주간 차트에서 정상에 오른 건 이번이 처음으로, 자체 최고 성적 경신에도 성공했다.

더불어 아이즈원은 일본 오피셜 사이트를 통해 단독 콘서트 ‘IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN’ 개최 일정을 오픈했다.

공개된 일정에 따르면 아이즈원은 오는 8월 21일 마쿠하리 멧세에서 일본 콘서트의 포문을 열며, 9월 1일 고베 월드 기념홀, 8일 후쿠오카 마린멧세, 25일 사이타마 슈퍼아레나에서 순차적으로 공연을 개최한다.

지난달 서울에서 화려하게 막을 올린 아이즈원의 단독 콘서트 ‘아이즈 온 미(EYES ON ME)’는 최근 성공적으로 마무리된 태국, 대만 공연에 이어 이달 중순 홍콩 팬들을 찾아갈 예정이다.

‘아이즈 온 미’의 대미를 장식할 일본 4개 도시 콘서트에는 오직 공연장에서만 볼 수 있는 아이즈원의 스페셜 무대 및 연출이 담길 것으로 알려져 더욱 기대를 자아낸다.

한편 올여름 아시아 전역을 뜨겁게 달구고 있는 아이즈원은 계속해서 글로벌 활동에 박차를 가할 예정이다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 오프더레코드 제공