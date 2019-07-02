[인사] 기획재정부 외

입력 2019.07.02 03:00
▲기획재정부◇부이사관 승진〈과장〉▷조세정책 조만희▷공공정책총괄 정향우▷국제금융 유병희
▲국방부◇과장급 전보▷운영지원과장 김은성▷기획조정실 기획관리관실 조직총괄담당관 최환철▷〃 기획총괄담당관 이연욱▷〃 조직관리담당관 장영재▷〃 혁신행정담당관 김경림▷인사복지실 동원기획관실 자원동원과장 김영대▷대한무역투자진흥공사 방산물자교역지원센터 파견근무 김현옥
▲산업통상자원부◇과장급 전보▷국가기술표준원 제품안전정보과장 김성복
▲환경부◇개방형 직위(국장급) 임용▷국립생물자원관장 배연재
▲고용노동부◇과장급 전보▷부산지방고용노동청 부산고용센터소장 고동우▷규제개혁법무담당관 조정숙▷외국인력담당관 엄대섭▷산업보건과장 김동욱▷일자리안정자금지원추진단 팀장 최영범〈지청장〉▷서울강남 나예순▷서울남부 양승철▷서울관악 서범석▷의정부 김남정▷안산 이규원▷평택 이정인▷통영 박종일▷포항 김경태
▲국토교통부◇공공주택본부〈과장〉▷공공택지기획 김승범▷공공택지관리 임월시
▲법제처◇고위공무원 전보▷법령해석국장 최영찬◇과장급 전보▷행정법제국 법제관 손대수▷경제법제국〃 윤강욱 안승철
▲통계청◇과장급▷동북지방통계청 조사지원과장 송일규
▲경찰청◇치안감 승진〈경찰청〉▷자치경찰추진단장 김남현▷수사기획관 이규문〈서울지방경찰청〉▷보안부장 이문수▷수사부장 이명교▷정보관리부장 진교훈▷교통지도부장 진정무▷생활안전부장 이영상 ◇치안감 직위 직무대리〈경찰청〉▷정보심의관 김교태▷국정기획상황실 파견 남구준〈서울지방경찰청〉▷경무부장 임용환
▲문화재청◇고위공무원 승진▷궁능유적본부장 나명하◇부이사관 승진▷기획재정담당관 이길배▷안전기준과장 도중필▷국제협력과장 이종희◇서기관 승진▷운영지원과 방현기▷정책총괄과 조동주▷천연기념물과 이달희◇과장급 전보▷정보화담당관 김성일▷활용정책과장 김종승▷한국전통문화대 교무과장 남상범▷〃학생과장 유건상▷〃전통문화교육원 교육운영과장 강흔모▷국립고궁박물관 기획운영과장 박근용▷국립문화재연구소 미술문화재연구실장 노명구▷〃자연문화재연구실장 정종근▷〃안전방재연구실장 김성도▷국립부여문화재연구소장 황인호▷국립중원〃 김지연▷궁능유적본부 궁능서비스기획과장 이재준
▲특허청▷의료기술심사팀장 신동환▷정밀부품심사과장 고준석▷디스플레이기기심사팀장 송대종▷특허심판원 심판관 이수형
▲기상청◇고위공무원단 전보▷관측기반국장 나득균▷기후과학국장 김남욱◇3급 승진▷대구지방기상청장 전준항◇4급 전보▷계측표준협력과장 박정수▷정보보호팀장 장근일▷수도권기상청 관측과장 이희서▷광주지방기상청〃 김동진▷춘천기상대장 유용규▷청주기상지청 관측예보과장 김용진▷대구지방기상청 예보과장 김병춘▷대구지방기상청 기후서비스과장 임하권▷기상레이더센터 레이더분석과장 김정희▷항공기상청 정보기술과장 이용상▷기상기후인재개발원 인재개발과장 조익현▷부산지방기상청 관측과장 김성진▷전주기상지청 관측예보과장 김회철▷기상레이더센터 레이더기획팀장 도민구◇4급 승진▷기상레이더센터 레이더운영과장 김하진▷국제협력담당관실 송병현▷운영지원과 민현주▷예보정책과 김용석▷기후정책과 조경숙
▲서울시◇지방서기관 전보▷기획조정실 예산담당관 김태명▷여성가족정책실 아이돌봄담당관 강지현▷비상기획관 민방위담당관 황승일▷민생사법경찰단 민생수사2반장 정한호▷경제정책실 경제정책과장 이방일▷〃일자리정책과장 김재진▷〃산업거점활성화반장 정덕영▷복지정책실 인생이모작지원과장 오면숙▷〃장애인자립지원과장 신수정▷도시교통실 버스정책과장 지우선▷〃택시물류과장 김기봉▷문화본부 문화정책과장 김경탁▷〃문화예술과장 김인숙▷〃한양도성도감과장 안중호▷기후환경본부 대기정책과장 윤재삼▷행정국 자치행정과장 곽종빈▷재무국 재무과장 천명철▷〃세무과장 서문수▷〃38세금징수과장 구본상▷평생교육국 교육정책과장 박기용▷관광체육국 관광정책과장 김규룡▷주택건축본부 주택정책과장 김정호▷지역발전본부 서남권사업과장 오희선▷상수도사업본부 남부수도사업소장 박영준▷한강사업본부 총무부장 기봉호▷서울시립대 기획과장 고석영▷인재개발원 인재기획과장 신대현▷〃인재양성과장 안찬율▷서울시립미술관 경영지원부장 김윤규▷양천구 이병수▷구로구 고영대▷감사위원회 공공감사담당관 홍남기▷서울민주주의위원회 서울민주주의담당관 조미숙▷〃시민숙의예산담당관 오경희◇임기제 지방서기관 전보▷서울민주주의위원회 지역공동체담당관 최순옥◇지방행정사무관 승진 예정▷재무국 자산관리과장 직무대리 변경옥▷평생교육국 청소년정책과장〃 김규리▷감사위원회 조사담당관〃 문혁▷경제정책실 제로페이추진반장 김홍찬▷〃지역상생경제과장 직무대리 박원근▷복지정책실 장애인복지정책과장〃 조경익▷도시교통실 주차계획과장〃 박병성▷문화본부 문화시설과장〃 박병현▷기후환경본부 기후대기과장〃 이병철▷〃생활환경과장〃 김동완▷행정국 인력개발과장〃 김현중▷관광체육국 체육시설관리사업소장〃 김정열▷서울시립대학교 총무과장〃 송희자▷서울혁신기획관 전환도시담당관〃 최선혜◇지방기술서기관 전보▷기후환경본부 녹색에너지과장 권민▷기술심사담당관 권완택▷품질시험소장 한휘진▷안전총괄실 건설혁신과장 김재겸▷〃강서도로사업소장 박문희▷도시계획국 도시계획과장 최진석▷〃도시관리과장 홍선기▷푸른도시국 공원녹지정책과장 하재호▷〃공원조성과장 유영봉▷〃자연생태과장 안수연▷〃동부공원녹지사업소장 최현실▷지역발전본부 서북권사업과장 김종호▷도시기반시설본부 토목부장 김용제▷〃도시철도건축부장 송종훈▷동작구 김승수▷공공개발기획단 공공개발기획반장 이상면◇지방보건연구관 전보▷보건환경연구원 식품의약품부장 김무상▷〃질병연구부장 오영희▷〃강남농수산물검사소장 김일영◇지방공업사무관 승진 예정▷기후환경본부 차량공해저감과장 직무대리 김훤기◇지방수의사무관 승진예정▷보건환경연구원 동물위생시험소장 직무대리 노창식◇지방간호사무관 승진예정▷서북병원 간호부장 직무대리 함형희◇지방시설사무관 승진예정▷안전총괄실 북부도로사업소장 직무대리 고영준▷도시공간개선단 도시공간개선반장 최원석▷도시재생실 주거재생과장 직무대리 양준모▷영등포구 이정화▷동작구 심형보▷관악구 전태호
▲울산시◇3급 승진▷상수도사업본부장 서권수▷종합건설본부장 이병희▷중구 부구청장 김정익 ◇3급 전보▷의회사무처장 이선봉◇4급 승진▷법무통계담당관 박인묵▷세정담당관 임기준▷안전총괄과장 장동희▷재난관리과장 이병준▷시민소통협력과장 장태준▷복지인구정책과장 육원철▷어르신복지과장 신동기▷전국체전기획단장 최상만▷의회사무처 의정담당관 박명석▷시민건강과장 여태익▷지역개발과장 노동형▷하수관리과장 이병헌▷상수도 시설관리부장 김석규▷온산수질개선사업소장 엄주복▷보건환경연구원 환경연구부장 윤한직◇4급 전보▷원자력산업안전과장 전영운▷상수도 경영부장 원익희▷종합건설본부 관리시설부장 이상오▷울산도서관장 이금숙▷상수도 천상정수사업소장 홍순삼◇4급 전출▷김성진 동구(국장 요원)◇4급 전입▷여성가족청소년과장 김종명
▲국립공원공단◇본사 처·실장급 전보▷감사실장 정정권▷성과혁신실장 강동익◇1급 승진 및 전보▷홍보실장 손영임▷공원환경처장 박진우▷오대산국립공원사무소장 이진범▷북한산〃 박기연▷내장산생태탐방원장 김종식◇2급 승진 및 전보▷행정처 총무부장 하동준▷탐방복지처 탐방해설부장 황규태▷자원보전처 해양자원부장 정장방▷재난안전처 안전대책부장 김현교▷〃재난관리부장 주재우▷계룡산국립공원사무소장 조경옥▷월출산〃 김은창◇본사 부장급 전보▷탐방복지처 탐방정책부장 박영준▷감사실 감사부장 홍성광◇공원사무소장급 전보▷지리산국립공원전남사무소장 김병채▷주왕산국립공원사무소장 설정욱▷지리산생태탐방원장 김철기▷가야산〃 신유근▷소백산〃 유경호▷운문산생태경관보전지역관리단장 홍영철
▲국민건강보험공단◇1급 전보▷인력지원실장 홍무표▷건강보험정책연구원 연구조정실장 김선옥▷재정관리실장 홍영삼▷홍보실장 김영응▷비서실장 김훈택▷빅데이터실장 안병운▷건강보험정책연구원 연구코디네이터단장 이영신〈지사장〉▷종로 정윤균▷중구 이경선▷강북 신동효▷강서 양인성▷구로 정희자▷대구중부 김진억▷안동 박득수▷대전중부 류호영▷광명 조해곤▷고양일산 정홍기◇1급 승진▷건강장기요양업무협력단장 한성옥▷전사 BPR.ISP추진단 업무재설계추진반장 서철호〈지사장〉▷성북 김미경▷도봉 전두현▷춘천 권관중▷부산동래 서옥임▷대구북부 이해철▷경주 김은호▷구미 박용규▷군산 윤정욱▷익산 김정구▷고양덕양 양원열▷울산남부 황용화▷포항남부 정정교▷제주 김희웅▷청주서부 유혜경▷파주 김인회
▲부산항만공사◇1급 승진▷기획조정실장 김정원▷항만운영실장 김기주◇3급 승진▷기획조정실 문미영▷물류정책실 박은경▷첨단항만실 안병수◇4급 승진▷사회적가치·혁신실 박아름▷경영지원실 임정습▷재무회계부 원미경▷서울사무소 윤한나▷항만운영실 김현미▷개발사업실 권영기▷개발사업실 이상준▲한국뇌연구원▷연구전략실장 구자욱
▲한국천문연구원▷대형망원경사업단장 황나래
▲연구개발특구진흥재단◇부서장▷사회적가치지원실장 박은일▷전북연구개발특구본부장 서동경▷강소특구지원본부장 이선제
▲성균관대▷중국대학원장 김용준▷뇌과학이미징연구단장 김성기▷지능정보융합원부원장 이지형▷교무팀장 채희철▷학생성공센터행정실장 겸 스포츠단행정실장 지선구▷학생인재개발팀장 성희금▷동아시아학술원행정실장 겸 출판부행정실장 김병성▷유학/문과대학행정실장 겸 법학전문대학원행정실장 한진오▷총괄지원팀장 박성현▷미래혁신센터행정실장 이규태▷총무처 관리팀장 강한윤▷재무팀장 최병욱▷연구기획팀장 한석정▷학사지원팀장 최병욱▷예산기획팀장 최정훈
▲동아일보◇편집국▷부국장 이명건〈부장〉▷사회 정원수▷스포츠 김종석▷문화 서정보〈파트장 부장급〉▷화상송출파트 이용규〈부장급〉▷편집부 박수일 이재일▷인천취재본부 차준호▷스포츠부 전문기자 이원홍▷문화부 전문기자 전승훈◇콘텐츠기획본부〈부장급〉▷비즈앤컬처팀 김상훈◇출판국〈팀장 부국장급〉▷디지털플러스팀 김현미〈팀장 부장급〉▷콘텐츠비즈팀 김형우▷주간동아팀 정위용▷출판사진팀 박해윤〈부국장급〉▷출판국 허문명〈부장급〉▷단행본파트 이창수▷마케팅팀 김상겸◇미래전략연구소〈부국장급〉▷소장 김남국◇미디어연구소〈부장급〉▷심의연구팀 송진흡◇마케팅본부〈국장급〉▷본부장 전종현〈부장급〉▷부산경남팀 유영운▷지방서부팀 박상현
▲이데일리◇전보▷경영총괄 겸 편집보도국장 이익원▷산업에디터 선상원▷온오프편집부장 이성민◇승진▷총괄에디터 겸 정치부장 김상헌
▲이투데이▷편집국 부동산부장(부국장) 조철현
▲중앙일보▷논설위원 박정호 신용호 김승현▷논설위원 겸 편집국 TF팀장 조강수▷콘텐트제작에디터 겸 논설위원 주정완▷정치에디터 강민석▷국제외교안보에디터 김현기▷문화스포츠에디터 이후남▷탐사보도에디터 김정하▷사회 부에디터 김원배▷경제 부에디터 서경호
▲채널A〈부국장급〉▷콘텐츠사업본부장 김백철◇보도본부〈차장 부장급〉▷보도제작부 박광민 이영훈 하태원▷편집부 천상철◇콘텐츠사업본부〈팀장 부장급〉▷미디어커머스팀 김민경◇심의실〈팀장 부국장급〉▷심의2팀장 겸 시청자정책센터장 김대호▷심의2팀 남관수◇경영지원본부〈부장급〉▷총무팀 손동열
▲한류타임스·스포츠서울▷부회장 김광현
▲JTBC◇보도국▷취재담당 겸 정치에디터 전진배▷사회에디터 최현철▷주말에디터 김준술▷탐사기획부장 손용석▷사회정책부장 유상욱▷뉴스제작3부장 정상경◇보도제작국▷보도제작3부장 전용우
▲JTBC미디어컴◇마케팅솔루션본부▷마케팅솔루션본부장 박찬식▷광고마케팅국장 서강욱▷미디어솔루션국장 성치열◇크리에이티브센터▷크리에이티브센터장 김효원
▲국방부◇과장급 전보▷운영지원과장 김은성▷기획조정실 기획관리관실 조직총괄담당관 최환철▷〃 기획총괄담당관 이연욱▷〃 조직관리담당관 장영재▷〃 혁신행정담당관 김경림▷인사복지실 동원기획관실 자원동원과장 김영대▷대한무역투자진흥공사 방산물자교역지원센터 파견근무 김현옥
▲산업통상자원부◇과장급 전보▷국가기술표준원 제품안전정보과장 김성복
▲환경부◇개방형 직위(국장급) 임용▷국립생물자원관장 배연재
▲고용노동부◇과장급 전보▷부산지방고용노동청 부산고용센터소장 고동우▷규제개혁법무담당관 조정숙▷외국인력담당관 엄대섭▷산업보건과장 김동욱▷일자리안정자금지원추진단 팀장 최영범〈지청장〉▷서울강남 나예순▷서울남부 양승철▷서울관악 서범석▷의정부 김남정▷안산 이규원▷평택 이정인▷통영 박종일▷포항 김경태
▲국토교통부◇공공주택본부〈과장〉▷공공택지기획 김승범▷공공택지관리 임월시
▲법제처◇고위공무원 전보▷법령해석국장 최영찬◇과장급 전보▷행정법제국 법제관 손대수▷경제법제국〃 윤강욱 안승철
▲통계청◇과장급▷동북지방통계청 조사지원과장 송일규
▲경찰청◇치안감 승진〈경찰청〉▷자치경찰추진단장 김남현▷수사기획관 이규문〈서울지방경찰청〉▷보안부장 이문수▷수사부장 이명교▷정보관리부장 진교훈▷교통지도부장 진정무▷생활안전부장 이영상 ◇치안감 직위 직무대리〈경찰청〉▷정보심의관 김교태▷국정기획상황실 파견 남구준〈서울지방경찰청〉▷경무부장 임용환
▲문화재청◇고위공무원 승진▷궁능유적본부장 나명하◇부이사관 승진▷기획재정담당관 이길배▷안전기준과장 도중필▷국제협력과장 이종희◇서기관 승진▷운영지원과 방현기▷정책총괄과 조동주▷천연기념물과 이달희◇과장급 전보▷정보화담당관 김성일▷활용정책과장 김종승▷한국전통문화대 교무과장 남상범▷〃학생과장 유건상▷〃전통문화교육원 교육운영과장 강흔모▷국립고궁박물관 기획운영과장 박근용▷국립문화재연구소 미술문화재연구실장 노명구▷〃자연문화재연구실장 정종근▷〃안전방재연구실장 김성도▷국립부여문화재연구소장 황인호▷국립중원〃 김지연▷궁능유적본부 궁능서비스기획과장 이재준
▲특허청▷의료기술심사팀장 신동환▷정밀부품심사과장 고준석▷디스플레이기기심사팀장 송대종▷특허심판원 심판관 이수형
▲기상청◇고위공무원단 전보▷관측기반국장 나득균▷기후과학국장 김남욱◇3급 승진▷대구지방기상청장 전준항◇4급 전보▷계측표준협력과장 박정수▷정보보호팀장 장근일▷수도권기상청 관측과장 이희서▷광주지방기상청〃 김동진▷춘천기상대장 유용규▷청주기상지청 관측예보과장 김용진▷대구지방기상청 예보과장 김병춘▷대구지방기상청 기후서비스과장 임하권▷기상레이더센터 레이더분석과장 김정희▷항공기상청 정보기술과장 이용상▷기상기후인재개발원 인재개발과장 조익현▷부산지방기상청 관측과장 김성진▷전주기상지청 관측예보과장 김회철▷기상레이더센터 레이더기획팀장 도민구◇4급 승진▷기상레이더센터 레이더운영과장 김하진▷국제협력담당관실 송병현▷운영지원과 민현주▷예보정책과 김용석▷기후정책과 조경숙
▲서울시◇지방서기관 전보▷기획조정실 예산담당관 김태명▷여성가족정책실 아이돌봄담당관 강지현▷비상기획관 민방위담당관 황승일▷민생사법경찰단 민생수사2반장 정한호▷경제정책실 경제정책과장 이방일▷〃일자리정책과장 김재진▷〃산업거점활성화반장 정덕영▷복지정책실 인생이모작지원과장 오면숙▷〃장애인자립지원과장 신수정▷도시교통실 버스정책과장 지우선▷〃택시물류과장 김기봉▷문화본부 문화정책과장 김경탁▷〃문화예술과장 김인숙▷〃한양도성도감과장 안중호▷기후환경본부 대기정책과장 윤재삼▷행정국 자치행정과장 곽종빈▷재무국 재무과장 천명철▷〃세무과장 서문수▷〃38세금징수과장 구본상▷평생교육국 교육정책과장 박기용▷관광체육국 관광정책과장 김규룡▷주택건축본부 주택정책과장 김정호▷지역발전본부 서남권사업과장 오희선▷상수도사업본부 남부수도사업소장 박영준▷한강사업본부 총무부장 기봉호▷서울시립대 기획과장 고석영▷인재개발원 인재기획과장 신대현▷〃인재양성과장 안찬율▷서울시립미술관 경영지원부장 김윤규▷양천구 이병수▷구로구 고영대▷감사위원회 공공감사담당관 홍남기▷서울민주주의위원회 서울민주주의담당관 조미숙▷〃시민숙의예산담당관 오경희◇임기제 지방서기관 전보▷서울민주주의위원회 지역공동체담당관 최순옥◇지방행정사무관 승진 예정▷재무국 자산관리과장 직무대리 변경옥▷평생교육국 청소년정책과장〃 김규리▷감사위원회 조사담당관〃 문혁▷경제정책실 제로페이추진반장 김홍찬▷〃지역상생경제과장 직무대리 박원근▷복지정책실 장애인복지정책과장〃 조경익▷도시교통실 주차계획과장〃 박병성▷문화본부 문화시설과장〃 박병현▷기후환경본부 기후대기과장〃 이병철▷〃생활환경과장〃 김동완▷행정국 인력개발과장〃 김현중▷관광체육국 체육시설관리사업소장〃 김정열▷서울시립대학교 총무과장〃 송희자▷서울혁신기획관 전환도시담당관〃 최선혜◇지방기술서기관 전보▷기후환경본부 녹색에너지과장 권민▷기술심사담당관 권완택▷품질시험소장 한휘진▷안전총괄실 건설혁신과장 김재겸▷〃강서도로사업소장 박문희▷도시계획국 도시계획과장 최진석▷〃도시관리과장 홍선기▷푸른도시국 공원녹지정책과장 하재호▷〃공원조성과장 유영봉▷〃자연생태과장 안수연▷〃동부공원녹지사업소장 최현실▷지역발전본부 서북권사업과장 김종호▷도시기반시설본부 토목부장 김용제▷〃도시철도건축부장 송종훈▷동작구 김승수▷공공개발기획단 공공개발기획반장 이상면◇지방보건연구관 전보▷보건환경연구원 식품의약품부장 김무상▷〃질병연구부장 오영희▷〃강남농수산물검사소장 김일영◇지방공업사무관 승진 예정▷기후환경본부 차량공해저감과장 직무대리 김훤기◇지방수의사무관 승진예정▷보건환경연구원 동물위생시험소장 직무대리 노창식◇지방간호사무관 승진예정▷서북병원 간호부장 직무대리 함형희◇지방시설사무관 승진예정▷안전총괄실 북부도로사업소장 직무대리 고영준▷도시공간개선단 도시공간개선반장 최원석▷도시재생실 주거재생과장 직무대리 양준모▷영등포구 이정화▷동작구 심형보▷관악구 전태호
▲울산시◇3급 승진▷상수도사업본부장 서권수▷종합건설본부장 이병희▷중구 부구청장 김정익 ◇3급 전보▷의회사무처장 이선봉◇4급 승진▷법무통계담당관 박인묵▷세정담당관 임기준▷안전총괄과장 장동희▷재난관리과장 이병준▷시민소통협력과장 장태준▷복지인구정책과장 육원철▷어르신복지과장 신동기▷전국체전기획단장 최상만▷의회사무처 의정담당관 박명석▷시민건강과장 여태익▷지역개발과장 노동형▷하수관리과장 이병헌▷상수도 시설관리부장 김석규▷온산수질개선사업소장 엄주복▷보건환경연구원 환경연구부장 윤한직◇4급 전보▷원자력산업안전과장 전영운▷상수도 경영부장 원익희▷종합건설본부 관리시설부장 이상오▷울산도서관장 이금숙▷상수도 천상정수사업소장 홍순삼◇4급 전출▷김성진 동구(국장 요원)◇4급 전입▷여성가족청소년과장 김종명
▲국립공원공단◇본사 처·실장급 전보▷감사실장 정정권▷성과혁신실장 강동익◇1급 승진 및 전보▷홍보실장 손영임▷공원환경처장 박진우▷오대산국립공원사무소장 이진범▷북한산〃 박기연▷내장산생태탐방원장 김종식◇2급 승진 및 전보▷행정처 총무부장 하동준▷탐방복지처 탐방해설부장 황규태▷자원보전처 해양자원부장 정장방▷재난안전처 안전대책부장 김현교▷〃재난관리부장 주재우▷계룡산국립공원사무소장 조경옥▷월출산〃 김은창◇본사 부장급 전보▷탐방복지처 탐방정책부장 박영준▷감사실 감사부장 홍성광◇공원사무소장급 전보▷지리산국립공원전남사무소장 김병채▷주왕산국립공원사무소장 설정욱▷지리산생태탐방원장 김철기▷가야산〃 신유근▷소백산〃 유경호▷운문산생태경관보전지역관리단장 홍영철
▲국민건강보험공단◇1급 전보▷인력지원실장 홍무표▷건강보험정책연구원 연구조정실장 김선옥▷재정관리실장 홍영삼▷홍보실장 김영응▷비서실장 김훈택▷빅데이터실장 안병운▷건강보험정책연구원 연구코디네이터단장 이영신〈지사장〉▷종로 정윤균▷중구 이경선▷강북 신동효▷강서 양인성▷구로 정희자▷대구중부 김진억▷안동 박득수▷대전중부 류호영▷광명 조해곤▷고양일산 정홍기◇1급 승진▷건강장기요양업무협력단장 한성옥▷전사 BPR.ISP추진단 업무재설계추진반장 서철호〈지사장〉▷성북 김미경▷도봉 전두현▷춘천 권관중▷부산동래 서옥임▷대구북부 이해철▷경주 김은호▷구미 박용규▷군산 윤정욱▷익산 김정구▷고양덕양 양원열▷울산남부 황용화▷포항남부 정정교▷제주 김희웅▷청주서부 유혜경▷파주 김인회
▲부산항만공사◇1급 승진▷기획조정실장 김정원▷항만운영실장 김기주◇3급 승진▷기획조정실 문미영▷물류정책실 박은경▷첨단항만실 안병수◇4급 승진▷사회적가치·혁신실 박아름▷경영지원실 임정습▷재무회계부 원미경▷서울사무소 윤한나▷항만운영실 김현미▷개발사업실 권영기▷개발사업실 이상준▲한국뇌연구원▷연구전략실장 구자욱
▲한국천문연구원▷대형망원경사업단장 황나래
▲연구개발특구진흥재단◇부서장▷사회적가치지원실장 박은일▷전북연구개발특구본부장 서동경▷강소특구지원본부장 이선제
▲성균관대▷중국대학원장 김용준▷뇌과학이미징연구단장 김성기▷지능정보융합원부원장 이지형▷교무팀장 채희철▷학생성공센터행정실장 겸 스포츠단행정실장 지선구▷학생인재개발팀장 성희금▷동아시아학술원행정실장 겸 출판부행정실장 김병성▷유학/문과대학행정실장 겸 법학전문대학원행정실장 한진오▷총괄지원팀장 박성현▷미래혁신센터행정실장 이규태▷총무처 관리팀장 강한윤▷재무팀장 최병욱▷연구기획팀장 한석정▷학사지원팀장 최병욱▷예산기획팀장 최정훈
▲동아일보◇편집국▷부국장 이명건〈부장〉▷사회 정원수▷스포츠 김종석▷문화 서정보〈파트장 부장급〉▷화상송출파트 이용규〈부장급〉▷편집부 박수일 이재일▷인천취재본부 차준호▷스포츠부 전문기자 이원홍▷문화부 전문기자 전승훈◇콘텐츠기획본부〈부장급〉▷비즈앤컬처팀 김상훈◇출판국〈팀장 부국장급〉▷디지털플러스팀 김현미〈팀장 부장급〉▷콘텐츠비즈팀 김형우▷주간동아팀 정위용▷출판사진팀 박해윤〈부국장급〉▷출판국 허문명〈부장급〉▷단행본파트 이창수▷마케팅팀 김상겸◇미래전략연구소〈부국장급〉▷소장 김남국◇미디어연구소〈부장급〉▷심의연구팀 송진흡◇마케팅본부〈국장급〉▷본부장 전종현〈부장급〉▷부산경남팀 유영운▷지방서부팀 박상현
▲이데일리◇전보▷경영총괄 겸 편집보도국장 이익원▷산업에디터 선상원▷온오프편집부장 이성민◇승진▷총괄에디터 겸 정치부장 김상헌
▲이투데이▷편집국 부동산부장(부국장) 조철현
▲중앙일보▷논설위원 박정호 신용호 김승현▷논설위원 겸 편집국 TF팀장 조강수▷콘텐트제작에디터 겸 논설위원 주정완▷정치에디터 강민석▷국제외교안보에디터 김현기▷문화스포츠에디터 이후남▷탐사보도에디터 김정하▷사회 부에디터 김원배▷경제 부에디터 서경호
▲채널A〈부국장급〉▷콘텐츠사업본부장 김백철◇보도본부〈차장 부장급〉▷보도제작부 박광민 이영훈 하태원▷편집부 천상철◇콘텐츠사업본부〈팀장 부장급〉▷미디어커머스팀 김민경◇심의실〈팀장 부국장급〉▷심의2팀장 겸 시청자정책센터장 김대호▷심의2팀 남관수◇경영지원본부〈부장급〉▷총무팀 손동열
▲한류타임스·스포츠서울▷부회장 김광현
▲JTBC◇보도국▷취재담당 겸 정치에디터 전진배▷사회에디터 최현철▷주말에디터 김준술▷탐사기획부장 손용석▷사회정책부장 유상욱▷뉴스제작3부장 정상경◇보도제작국▷보도제작3부장 전용우
▲JTBC미디어컴◇마케팅솔루션본부▷마케팅솔루션본부장 박찬식▷광고마케팅국장 서강욱▷미디어솔루션국장 성치열◇크리에이티브센터▷크리에이티브센터장 김효원