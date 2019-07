"사랑하자" 엑소 디오, 멤버 응원 속 군 입대→팬♥ 솔로곡 발표 [종합]

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 엑소 디오가 멤버, 팬들의 배웅을 받고 군에 입대했다.

1일 디오는 육군 훈련소로 입소했다. 일정기간 기초 군사훈련을 마친 뒤 현역으로 복무할 예정이다.

이날 오후 엑소 수호와 찬열, 엑소의 공식 인스타그램에는 디오의 입대 현장에서 찍은 사진이 게재됐다. 사진에는 지난 5월 입대한 시우민을 제외하고 엑소 멤버 모두가 모여 디오의 입대를 배웅하는 모습이 담겨 있다.

멤버들은 디오를 애틋하게 바라보기도 하고, 짓궂게 장난을 치는 등 마지막까지 남다른 의리를 자랑했다. 수호는 사진과 함께 "19.07.01. WE ARE ONE! EXO 사랑하자!"라고 남겼고, 찬열은 "다치지 말자구"라고 적으며 디오를 향한 애정을 드러냈다.

디오는 지난달 30일 팬 클럽에 자필 편지를 올리고 "오랜 고민 끝에 내린 결정인만큼 건강하고 무사히 잘 다녀오겠다"라며 "항상 응원해주는 엑소엘(엑소 팬클럽명) 여러분들께 진심으로 감사드리고 언제나 모든 분들이 항상 웃는 일만 가득하고 건강했으면 좋겠다"고 팬들에게 인사를 전했다.

또한 이날 디오는 팬들을 위해 SM스테이션 시즌3의 15번째 곡인 솔로곡 '괜찮아도 괜찮아(That´s okay)'를 발표했다. 신곡 '괜찮아도 괜찮아 (That's okay)'는 따뜻한 어쿠스틱 기타와 미니멀한 드럼 사운드가 어우러진 팝 R&B 곡으로, 디오가 작사에 참여해 마음을 힘들게 하는 감정들은 자연스럽게 흘려 보내도 괜찮다는 따뜻한 메시지를 담아냈다.

더불어 이번 뮤직비디오는 애니메이션으로 제작, 한 남자가 화분을 키우며 위로를 얻는 이야기를 감성적인 영상으로 표현해 음악 팬들의 시선을 사로잡을 전망이다.

한편, 디오는 오는 2021년 1월 25일 전역 예정이다.

