조너선 아이브도 반했다, 그녀의 '호박 가방'

가브리엘라 허스트

우루과이의 시골뜨기 모델에서 뉴욕서 가장 바쁜 디자이너이자 미디어 재벌 허스트家 며느리로





지난 1월 메건 마클이 ‘니나백’을 든 모습. /가브리엘라 허스트 인스타그램

"그 핸드백 어디서 살 수 있어요?"



2015년 10월 런던 어느 호텔 엘리베이터에서 한 남성이 물었다. 디자이너 가브리엘라 허스트(43) 손에 들린 호박 모양의 가방을 보고 한 말. "내가 만든 건데, 아직 시제품"이라고 하자, 남자는 "아내에게 선물하려 한다. 출시하면 꼭 사고 싶다"고 했다. 가브리엘라가 알아보지 못한 이 남자는 '아이폰 디자인의 어머니' 조너선 아이브. 그가 한눈에 매료된 가방은 가브리엘라가 디자인한 일명 '니나백'이었다. 가브리엘라가 자신의 이름을 딴 '가브리엘라 허스트' 브랜드를 탄생시킨 계기가 됐다.



지난 1월 영국 왕손 부인 메건 마클(38)이 만삭으로 처음 공식 석상에 등장했을 때 눈길을 끈 것도 호박 모양의 카멜색 가방. 뉴질랜드 여성 참정권 125주년 기념식에서는 가브리엘라가 디자인한 남색 실크 드레스를 입었다. 패션지 보그는 "전에는 (마클이) 자신의 취향을 이렇게 확고하게 보여준 적이 없었다"고 평했다. 최근 한국을 찾은 가브리엘라는 "마클이 상징하는 선한 영향력 자체가 우리의 롤모델"이라며 말문을 열었다. 모델 출신답게 180㎝가 넘는 큰 키에 폭 들어간 두 뺨, 거센 남미식 영어 발음까지, 첫인상부터 강렬했다.





서울 청담동 분더샵을 찾은 가브리엘라 허스트가 ‘니나백’ 등 자신이 디자인한 가방들 앞에 섰다. 그는 “키가 작거나 통통하다면 오히려 긴 기장의 옷을 입으라”며 패션 팁도 귀띔했다. /김지호 기자

'패션계의 신데렐라'로 불리는 가브리엘라 허스트는 요즘 뉴욕에서 가장 바쁜 디자이너다. 그는 스포츠채널 ESPN, 샌프란시스코 크로니클 등을 운영하는 미국 미디어 재벌 허스트 그룹 창업자의 증손자인 존 어거스틴 허스트(67)의 아내이기도 하다. 우루과이 수도 몬테비데오에서 두 시간 반 가까이 차로 달려야 도착하는 목장에서 나고 자라, 모델로 활동한 가브리엘라가 6년 전 지금의 남편과 결혼한 뒤 뉴욕에서 가장 주목받는 디자이너로 거듭난 것이다.



허스트라는 이름 덕분에 경쟁 치열한 뉴욕 패션계에 쉽게 안착한 것 아니냐는 시선도 없지 않았다. 그러나 "열여섯 살 때 쓴 일기장에도 색색의 구두 그림이 빼곡히 그려져 있다"며 웃는 그는 2004년부터 패션 브랜드를 운영하며 명성을 쌓아왔다. "열심히 일하면 일할수록 운이 더 좋아진다(The harder I work, the better my luck is)"는 것이 삶의 모토. 어머니는 성난 소를 타는 로데오 선수이자 태권도 유단자다. "덕분에 '앞차기', '돌려차기' 같은 한국어를 안다"는 가브리엘라는 "아버지로부터 고집스러운 사업가의 기질을 물려받았지만 내면의 용기는 어머니에게 배웠다"고 했다. 아코디언처럼 생긴 또다른 핸드백에서 그는 스마트폰을 꺼내더니 어머니가 우루과이 목장에서 보내왔다는 동영상을 보여줬다. 허허벌판에서 말들이 자유롭게 풀을 뜯고 있었다. 그는 "이 평화롭고 조용한 풍경이 내 삶의 원천"이라고 했다.





가브리엘라가 16세에 쓴 일기장. 우루과이 목장에서 자란 그는 “얼마 전 고향 집에 갔다가 찾았다. 구두를 잔뜩 그려놨더라”며 웃었다. /가브리엘라 허스트 인스타그램

용기와 고집은 회사 정책에도 배어 있다. 친환경 원단만 사용하고, 24주 만에 썩는 비닐로만 포장한다. 베스트셀러인 가방은 아이러니하게도 매장에서 직접 구입할 수 없다. 공식 홈페이지에 접속해 모델과 색깔을 선택해 주문한 뒤에도 3개월 이상 기다려야 한다. 가브리엘라는 "매장에서 전시하고 판매하면 대량으로 만들어야 하는데, 그러면 재고가 생기지 않느냐"며 "천연 자원을 최대한 경제적으로 쓰고자 하는 우리만의 엄격한 정책"이라고 했다. 또, 케냐 난민 구호 등 자선 활동을 병행하는 그의 행보에 오프라 윈프리, 니콜 키드먼, 브리 라슨 등 할리우드 톱스타들이 팬을 자처하 고 나섰다.



뜻밖에도 가브리엘라는 "거절당하는 게 일이었다"고 했다. "밑바닥부터 20년 가까이 뉴욕 패션계에서 굴렀어요. 모델 일요? 최악이었죠. 내가 남의 말을 잘 듣지 않았거든요. 디자이너들이 시키는 대로 해야 한다는 것에 대한 반항심으로 삭발도 했으니까요, 하하!" 톱 디자이너가 된 지금도 거절을 당하느냐는 물음에 그는 "당연하죠!"라며 활짝 웃었다.