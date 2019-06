[어린이청소년책] 온더컴업·첫사랑 ing·세상에서 가장 특별한 선물 말고 책

온 더 컴 업(On the Come Up)

16세 소녀의 힙합 도전기다. 10대 시절 촉망받던 청소년 래퍼였고 현재도 여전히 힙합계에서 활동하고 있는 저자 자신의 경험과 통찰력을 바탕으로 했다. 중산층에서 벗어난 삶을 사는 10대들에게 목소리를 부여한 것이 이 소설의 매력이다. 희망이 보이지 않는 환경 속에도 최고의 래퍼를 꿈꾸는 16세 소녀 '브리아나'가 청소년들의 꿈을 위한 투쟁과 생각, 표현의 자유, 용기를 이야기한다. 브리아나는 가족 간 갈등, 학교에서의 편견으로 인한 부당한 대우, 푸드 뱅크에 다녀와야만 성탄절에 굶주리지 않을 수 있는 가난을 고민한다. 브리아나의 입을 통해 이렇듯 매력적이지도 않고 일반적이지도 않은 불편한 진실들을 말함으로써 우리 주변에서 살아가는 10대의 삶도 느끼게 한다.



힙합에 인생을 건 16세 흑인 소녀 브리아나의 꿈은 '올 타임 레전드' 래퍼다. 당장은 오늘 밤 첫 랩 배틀에서의 승리가 목표다. 브리아나가 5살 때 폭력배들의 총에 맞아 죽은 아버지는 '로리스(lawless)'라는 이름으로 활동했던 전설의 언더그라운드 래퍼였다. 아빠처럼 래퍼로서 부와 명성을 얻고 싶은 브리아나가 꿈을 위해 넘어야 할 산들은 한둘이 아니다. 학교에서는 마약 판매책으로 억울하게 찍히고, 엄마 제이가 실직한 이후로 생활비가 쪼들리다 못해 이제 식료품을 살 돈조차 없다. 세상의 편견과 절망적 상황에 대한 분노를, 브리아나는 음악에 모두 쏟아 붓는다. 그리고 전혀 예상치 못하게 브리아나의 '믹스테이프'는 입소문을 탄다. 얼마 지나지 않아 주류 언론도 브리아나를 힙합계의 떠오르는 루키로 다투어 소개하기 시작한다. 앤지 토머스 지음, 경연우 옮김, 464쪽, 1만6000원, 더봄





◇첫사랑 ing



첫사랑에 대한 예찬이다. 저자에게 첫사랑은 아름답다. '성장하면서 맞이하는 사랑'이기 때문이다. 첫사랑은 몸과 마음이 자라는데 따뜻하고 긍정적인 힘이라고 말한다. 비슷한 결핍을 가진 두 아이가 있다. 한 아이는 부모가 이혼한 뒤에 시골에 있는 할머니한테 맡겨졌고, 또 한 아이는 아버지가 사고로 돌아가시고 베트남에서 시집온 어머니와 살아간다. 모두 부모의 완벽한 보호를 받지 못하고 있다. 겉으로는 아무 문제가 없어 보여도 외롭고, 누군가와 속마음을 드러내놓고 이야기하고, 위로받고 싶다. 그런 두 아이가 만나 첫사랑을 하면서, 서로의 존재적 고민을 나눈다. 처음에는 그맘때 강렬하게 밀려오는 이성에 대한 호기심으로 시작되지만, 사랑하기 위해 먼저 서로를 알아야 하고 자기들의 꿈을 찾아야만 서로에 대한 애정이 강해짐을 깨닫는다. 그래서 그들은 부단히 세상과 삶을 고민한다. 그리고 서로 마음속에 웅크리고 있었던 꿈과 희망을 찾아주려고 한다. 극단의 환경 속에서 꿈이 없었던 두 아이는 첫사랑을 하면서 꿈을 가진 아이들처럼 표정이 밝아지고 세상을 따뜻하게 보려한다. 그러다 보니 자신도 모르게 생각이 긍정적으로 바뀌고, 살아가는 힘도 강해진다. 그것이 첫사랑의 힘이다. 이상권 지음, 200쪽, 1만2000원, 특별한서재





◇세상에서 가장 특별한 선물 말고 책



부모가 아이들에게 주는 선물, 책을 말한다. 부모에게는 기쁘게 주는 책 선물이 아이에겐 대단치 않고 '그저 읽어야만 하는 지루한 네모'로 보이기도 한다. 그러나 책은 단지 읽고 보는 매체가 아닌, 만지고 느껴보며 마음가는대로 다뤄지는 교구다. 주인공처럼 책을 북처럼 두드려 보며 리듬을 익히고, 펄럭이면서 소리를 만드는 여러 방법에 눈뜨고, 나만의 책을 써보며 아이는 책의 의미를 몸소 체험할 수 있다.



어느 날 책을 선물로 받은 반응이 심드렁하기만 아이에게 책이 말을 걸어온다. 자신은 그냥 그런 지루한 네모가 아니라 실은 아주 특별한 마법을 부리는 책이라고 말한다. 책은 앞에서 뒤로, 또 뒤에서 앞으로 펼쳐도 이야기가 이어지는 신기한 능력을 자랑한다. 그러나 여전히 별로 흥미가 없는 아이에게 책은 더 특별한 자신만의 비밀들을 하나씩 펼쳐 놓는다. 책 속에서 천둥이 치고 비가 내리고, 숨고 싶을 때는 집이 되어주는 책의 마법! 아이에게 과연 책은 특별한 선물이 됐을까? 안 가엘 발프 지음, 제랄딘 코스노 그림, 박영선 옮김, 24쪽, 1만2000원, 바둑이하우스