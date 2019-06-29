[인사] 통일부 외

입력 2019.06.29 03:01
▲통일부◇과장 전보▷남북회담본부 회담협력과장 강준석◇부이사관 승진▷통일교육원 교육기획부 교육총괄과장 김상국▷남북회담본부 회담기획부 회담1과장 김종우
▲법무부◇3급 승진▷기획재정담당관 천정훈◇3급 전보▷운영지원과장 최정석▷감사담당관 유지중▷혁신행정담당관 김상권◇4급 승진▷운영자원과 유경남▷감사담당관실 조시형▷법무연수원 총무과 홍성운▷경북북부제1교도소 시설과장 강동헌◇4급 전보▷법무연수원 총무과장 김수철▷혁신행정담당관실 임성훈
▲문화체육관광부◇국장급 전보▷대변인 김진곤▷예술정책관 조현래▷지역문화정책관 전병극▷소통정책관 문영호▷소통지원관 김성일▷콘텐츠정책국장 김현환▷체육협력관 박용철▷관광정책국장 최병구▷한국예술종합학교 사무국장 박영국▷국립국악원 기획운영단장 이경훈◇국장급 승진▷저작권국장 윤성천◇전보〈국립중앙박물관〉 유물관리부장 김규동▷국립공주박물관장 박진우〈과장급〉▷문화인문정신정책 박종달▷국어정책 신은향▷전통문화 김홍필▷시각예술디자인 권수진▷문화예술교육 이경직▷지역문화정책 김도형▷종무1담당관 최종철▷여론 최재원▷저작권정책 김근호▷미디어정책 공형식▷출판인쇄독서진흥 이선주▷관광정책 정향미▷국제관광 김현준▷국립국어원 기획운영 한종대▷국립중앙도서관 총무 오남숙▷〃기획총괄 안현태▷〃어린이청소년도서관 행정지원 서상면▷해외문화홍보원 해외문화홍보사업 홍지원▷국립국악원 기획관리 김진엽▷대한민국역사박물관 교류홍보과장 김명용▷국립한글박물관 기획운영 윤종선▷국립현대미술관 작품보존미술은행관리 윤양수▷한국정책방송원 방송기술부장 박형동▷〃운영지원부장 서영철▷국립아시아문화전당 기획운영 김은희▷〃연구교류 이철운
▲농림축산식품부▷농업정책국장 김덕호◇과장급 승진▷농림축산검역본부 기획조정과장 문지인▷〃동물질병관리부 동물검역과장 조현호▷〃호남지역본부장 이은섭▷국립종자원 경남지원장 김보람◇과장급 전보▷농림축산검역본부 식물검역부 식물검역기술개발센터장 전익성▷〃인천공항지역본부 휴대품검역1과장 이명남▷〃서울지역본부장 이지우▷〃제주지역본부장 김도범
▲국토교통부◇과장급 임용▷장관정책보좌관 구지현
▲중소벤처기업부◇과장급 전보▷특허청 파견 김주화◇과장 직위 승진▷광주전남지방중소벤처기업청 성장지원과장 김기대▷벤처투자과장 김주식
▲국가보훈처◇정부인사▷일반직 고위공무원 남궁선◇전보(국장급) ▷보훈예우국장 오경준▷부산지방보훈처장 권율정▷국립대전현충원장 임성현◇전보(과장급) ▷처장 비서관 용교순▷기획재정담당관 나치만▷혁신행정담당관 박현숙▷국제협력담당관 강현근▷등록관리과장 신경순▷국립묘지정책과장 김동현▷제대군인지원과장 김종술▷서울북부 보훈지청장 김상출▷강원동부〃 우동교▷국립산청호국원장 손순욱▷충남서부 보훈지청장 이동희▷충남동부〃 임규호▷충북남부〃 장숙남▷충북북부〃 박종덕▷경북북부〃 우진수▷전남서부〃 박영숙▷국립5·18민주묘지관리소장 안진형▷보훈심사위원회 사무국 심사4과장 강귀영
▲식품의약품안전처▷식품의약품안전평가원 의약품심사부 약효동등성과장 김호정〈지방식품의약품안전청〉▷서울 수입식품분석과장 윤은경▷대구 유해물질분석과장 김순한▷광주유해물질분석과장 김은희
▲조달청◇과장급(직위승진)▷서울지방조달청 정보기술용역과장 이창인◇서기관 승진▷기술서비스총괄과 김영훈
▲산림청◇과장급 전보▷산림휴양등산과장 송경호▷산지정책과장 김영혁▷수목원조성사업단 시설과장 이재원▷산림교육원 재해방지교육과장 김기환▷국립산림품종관리센터장 이용석
▲대한적십자사◇본사▷재원조성본부장 백옥숙▷국제남북사업본부장 겸 특수복지사업소장 박은영◇산하기관▷교육원 교수 임군빈<지사 사무처장>▷서울 김상진▷인천 김명훈▷경기 홍두화▷충남 박상규▷제주 김관우<적십자병원 관리부원장>▷상주 이병찬▷영주남순탁<혈액관리본부>▷본부장 조남선▷혈액안전국장 겸 혈액수혈연구원장 권소영<혈액원장>▷서울남부 이미경▷울산 이상천▷경기 김영수▷경남 김동수<혈액검사센터 원장>▷중앙 김명한▷중부 민혁기
▲대구시◇3급 전보▷상수도사업본부장 이승대◇3급 승진▷건설본부장 심재균◇3급 직대▷교통국장 서덕찬◇3급 직위승진▷보건환경연구원장 도주양◇3급 파견▷경상북도 김부섭▷대구경북연구원 한만수◇4급 전보▷교육협력정책관 차혁관▷교통정책과장 김선욱▷의회사무처 전문위원 하종선▷상수도사업본부 경영부장 한갑수▷상수도사업본부 달성사업소장 오효식▷건설본부 관리부장 김춘식▷도시철도건설본부 관리부장 신정섭▷환경정책과장 이근희▷차량등록사업소장 이선희◇4급 승진▷민생사법경찰과장 이상이▷일자리노동정책과장 곽병길▷교통정보서비스센터장 정재열▷시민소통과장 송기찬▷행복민원과장 김해수▷세계가스총회지원단장 이현모▷신청사건립추진단장 이은아▷청소년과장 김진호▷문화콘텐츠과장 이상민▷기후대기과장 홍병탁▷의회사무처 전문위원 김학수▷종합복지회관장 이길수▷여성회관장 허규향▷보건환경연구원 동물위생시험소장 우진택▷상수도사업본부 시설관리소장 김배호▷상수도사업본부 고산정수사업소장 장봉기▷의료산업기반과장 곽갑열▷인사혁신과 이재홍▷의회사무처 전문위원 장영미◇4급 직위승진▷상수도사업본부 수질연구소장 송희봉◇4급 직대▷지역혁신담당관 남인모▷섬유패션과장 여수동▷스마트시티과장 김희석▷버스운영과장 황용하▷체육진흥과장 김태연▷건설산업과장 이재근▷도시철도건설본부 기전부장 김준태▷자연재난과장 김영욱▷도시정비과장 강치구▷건설본부 건축기전부장 전두영◇4급 파견▷대구경북연구원 권상택▷대구경북첨단의료산업진흥재단 김태석▷국립대구과학관 윤금동▷대구테크노파크 백왕흠▷교육파견 최이호◇4급 전출▷중구 한상국▷서구 이용한▷달서구 강호윤◇개방형직위 임용▷홍보브랜드담당관 권기동
▲국민연금공단▷대구지역본부장 김백기<지사장>▷영등포 이태갑▷양천 박영숙▷충주 박성업▷동래금정 채홍무▷마산 정명호▷은평 오창근
▲도로교통공단◇본부▷감사실장 박석훈▷미래전략실장 김종호▷교통사고종합분석센터장 김종갑▷미래전략처장 김정래▷기획예산처장 정연철▷혁신평가처장 이민정▷사회가치처장 유태선▷재난안전처장 조철원▷교육운영처장 권오준◇지방조직장<지부장>▷서울특별시 강동수▷강원도 주두환▷대전·세종·충남 박원범▷울산·경남 이영재<운전면허시험장장>▷용인 김재완▷태백 최용삼▷청주 노명진▷예산 김경석▷문경 문태학
▲주택금융공사◇지역 본부장 전보▷수도권서부 최혁순▷동남권 조생현▷서남권 오상연◇부장 전보▷경영혁신부 이규진▷준법지원부 류숙현▷신탁자산부 신일용▷주택보증부 우병국▷채권관리부 장대혁▷업무지원부 서동우▷인사부 한윤식▷리스크관리부 곽해일▷주택금융연구원 연구조정실 이재헌◇지사장 전보▷대전 채석▷울산 곽태호▷경기중부 김용배▷충남 오세일▷전남 주창로▷채권관리센터 이정열▷세종 조성교
▲한국전자통신연구원▷부원장 박상규▷인공지능연구소장 이윤근▷통신미디어연구소장 방승찬▷지능화융합연구소장 박종현▷ICT창의연구소장 강성원▷중소기업사업화본부장 박종흥
▲한국천문연구원▷부원장 박병곤▷기획부장 안효창
▲한국금융연구원◇승진〈연구위원〉▷김석기 송민기
▲동북아역사재단▷운영기획실장 김현철▷독도연구소장 최운도▷교류홍보팀장 김훈▷기획예산팀장 박종국▷총무회계팀장 주성지
▲한국감정원◇권역본부장▷서남권본부 박철형◇지사장▷서울남부 채성훈▷강릉 이남훈▷전주 조주현
▲화재보험협회〈승진〉◇이사대우▷중앙지부장 김광섭▷화재환경시스템팀장 정재군◇부장▷교육홍보팀장 오정규▷대구경북지부장 조영진▷방내화팀장 최동호◇차장▷방재컨설팅팀 정태영▷특수보험팀 김형준▷융합방재연구팀 노호성▷융합방재연구팀 홍성호◇과장▷중앙지부 김기현▷부산경남지부 문상훈〈이동·보직발령〉◇팀장▷기획팀장 장영환▷교육홍보팀장 강영은▷인사회계팀장 오정규▷점검전략팀장 유근호▷연구조정팀장 문성호▷융합방재연구팀장 장우빈▷화재조사센터장 김영하▷감사실장 김보욱◇지부장▷부산경남 조영진▷대구경북 박영신▷대전충청 우유진▷광주호남 최문수
▲가천대▷부총장 최미리▷기획부총장 윤원중▷연구산학부총장 황보택근▷대학원장 강민식▷경영대학원장 윤태화▷특수치료대학원장 송양민▷교육대학원장 유인상▷사회정책대학원장 이희선▷게임대학원장 서태건▷산업·환경대학원장 겸 공과대학장 안병천▷의학전문대학원장 겸 의과대학장 박이병▷간호대학원장 겸 간호대학장 박은영▷보건대학원장 임정수▷가천리버럴아츠칼리지 대학장 정문상▷경영대학장 김문중▷사회과학대학장 양승현▷인문대학장 신재홍▷법과대학장 이영균▷바이오나노대학장 박정환▷IT융합대학장 김경환▷한의과대학장 송호섭▷예술대학장 박인우▷약학대학장 김선여▷보건과학대학장 안성민▷교무처장 이영미▷학생복지처장 겸 학생생활관장 박상용▷취업진로처장 조진수▷입학처장 이재희▷총무처장 정호연▷국제교류처장 겸 국제어학원장 최경진▷기획부처장 손상준▷교무부처장 박경수▷연구부처장 서순민▷산학협력부단장(메디컬캠퍼스·의료) 박우재▷학생복지부처장(메디컬캠퍼스) 임재길▷중앙도서관장 홍준희▷전산정보원장 이영호▷신문방송국장 오대영▷평생교육원장(메디컬캠퍼스) 최준선▷공동기기원장 박상준▷가천고시관장 이완희
▲부산대▷교무처 교무과장 이석구▷〃학사과장 고진식▷학생처 학생과장 김영진▷입학본부 입학과장 이상돈▷산학협력단 행정지원과장 서승종▷산학협력단 연구회계과장 천병광▷인문대 행정실장 박선▷자연과학대·스포츠과학부통합〃 윤현진▷경제통상대·경영대·국제전문대학원·경영대학원·경제통상대학원·금융대학원통합〃 이민선▷나노과학기술대·생명자원과학대통합〃 신호경▷대학원정책실장 최재민▷평생교육원 행정실장 박말원▷언어교육원〃 배성윤▷대학생활원〃 박상훈▷사범대 부설 고등학교〃 민경상
▲부산외대▷특임부총장 이정배▷대학혁신단장 김우성▷글로벌지역문화연구원장 지정규▷글로벌외국어교육원장 홍신철▷한국어문화교육원장 정명숙▷국제언어교육원장 조운익
▲조선뉴스프레스▷애드본부장 김용한
▲조선일보▷편집국 크리에이티브 에디터 박은주
▲헤럴드▷상무이사 정용식▷감사 손원균
▲KBS▷기술본부 방송네트워크국 당진송신소장 이성수
▲법무부◇3급 승진▷기획재정담당관 천정훈◇3급 전보▷운영지원과장 최정석▷감사담당관 유지중▷혁신행정담당관 김상권◇4급 승진▷운영자원과 유경남▷감사담당관실 조시형▷법무연수원 총무과 홍성운▷경북북부제1교도소 시설과장 강동헌◇4급 전보▷법무연수원 총무과장 김수철▷혁신행정담당관실 임성훈
▲문화체육관광부◇국장급 전보▷대변인 김진곤▷예술정책관 조현래▷지역문화정책관 전병극▷소통정책관 문영호▷소통지원관 김성일▷콘텐츠정책국장 김현환▷체육협력관 박용철▷관광정책국장 최병구▷한국예술종합학교 사무국장 박영국▷국립국악원 기획운영단장 이경훈◇국장급 승진▷저작권국장 윤성천◇전보〈국립중앙박물관〉 유물관리부장 김규동▷국립공주박물관장 박진우〈과장급〉▷문화인문정신정책 박종달▷국어정책 신은향▷전통문화 김홍필▷시각예술디자인 권수진▷문화예술교육 이경직▷지역문화정책 김도형▷종무1담당관 최종철▷여론 최재원▷저작권정책 김근호▷미디어정책 공형식▷출판인쇄독서진흥 이선주▷관광정책 정향미▷국제관광 김현준▷국립국어원 기획운영 한종대▷국립중앙도서관 총무 오남숙▷〃기획총괄 안현태▷〃어린이청소년도서관 행정지원 서상면▷해외문화홍보원 해외문화홍보사업 홍지원▷국립국악원 기획관리 김진엽▷대한민국역사박물관 교류홍보과장 김명용▷국립한글박물관 기획운영 윤종선▷국립현대미술관 작품보존미술은행관리 윤양수▷한국정책방송원 방송기술부장 박형동▷〃운영지원부장 서영철▷국립아시아문화전당 기획운영 김은희▷〃연구교류 이철운
▲농림축산식품부▷농업정책국장 김덕호◇과장급 승진▷농림축산검역본부 기획조정과장 문지인▷〃동물질병관리부 동물검역과장 조현호▷〃호남지역본부장 이은섭▷국립종자원 경남지원장 김보람◇과장급 전보▷농림축산검역본부 식물검역부 식물검역기술개발센터장 전익성▷〃인천공항지역본부 휴대품검역1과장 이명남▷〃서울지역본부장 이지우▷〃제주지역본부장 김도범
▲국토교통부◇과장급 임용▷장관정책보좌관 구지현
▲중소벤처기업부◇과장급 전보▷특허청 파견 김주화◇과장 직위 승진▷광주전남지방중소벤처기업청 성장지원과장 김기대▷벤처투자과장 김주식
▲국가보훈처◇정부인사▷일반직 고위공무원 남궁선◇전보(국장급) ▷보훈예우국장 오경준▷부산지방보훈처장 권율정▷국립대전현충원장 임성현◇전보(과장급) ▷처장 비서관 용교순▷기획재정담당관 나치만▷혁신행정담당관 박현숙▷국제협력담당관 강현근▷등록관리과장 신경순▷국립묘지정책과장 김동현▷제대군인지원과장 김종술▷서울북부 보훈지청장 김상출▷강원동부〃 우동교▷국립산청호국원장 손순욱▷충남서부 보훈지청장 이동희▷충남동부〃 임규호▷충북남부〃 장숙남▷충북북부〃 박종덕▷경북북부〃 우진수▷전남서부〃 박영숙▷국립5·18민주묘지관리소장 안진형▷보훈심사위원회 사무국 심사4과장 강귀영
▲식품의약품안전처▷식품의약품안전평가원 의약품심사부 약효동등성과장 김호정〈지방식품의약품안전청〉▷서울 수입식품분석과장 윤은경▷대구 유해물질분석과장 김순한▷광주유해물질분석과장 김은희
▲조달청◇과장급(직위승진)▷서울지방조달청 정보기술용역과장 이창인◇서기관 승진▷기술서비스총괄과 김영훈
▲산림청◇과장급 전보▷산림휴양등산과장 송경호▷산지정책과장 김영혁▷수목원조성사업단 시설과장 이재원▷산림교육원 재해방지교육과장 김기환▷국립산림품종관리센터장 이용석
▲대한적십자사◇본사▷재원조성본부장 백옥숙▷국제남북사업본부장 겸 특수복지사업소장 박은영◇산하기관▷교육원 교수 임군빈<지사 사무처장>▷서울 김상진▷인천 김명훈▷경기 홍두화▷충남 박상규▷제주 김관우<적십자병원 관리부원장>▷상주 이병찬▷영주남순탁<혈액관리본부>▷본부장 조남선▷혈액안전국장 겸 혈액수혈연구원장 권소영<혈액원장>▷서울남부 이미경▷울산 이상천▷경기 김영수▷경남 김동수<혈액검사센터 원장>▷중앙 김명한▷중부 민혁기
▲대구시◇3급 전보▷상수도사업본부장 이승대◇3급 승진▷건설본부장 심재균◇3급 직대▷교통국장 서덕찬◇3급 직위승진▷보건환경연구원장 도주양◇3급 파견▷경상북도 김부섭▷대구경북연구원 한만수◇4급 전보▷교육협력정책관 차혁관▷교통정책과장 김선욱▷의회사무처 전문위원 하종선▷상수도사업본부 경영부장 한갑수▷상수도사업본부 달성사업소장 오효식▷건설본부 관리부장 김춘식▷도시철도건설본부 관리부장 신정섭▷환경정책과장 이근희▷차량등록사업소장 이선희◇4급 승진▷민생사법경찰과장 이상이▷일자리노동정책과장 곽병길▷교통정보서비스센터장 정재열▷시민소통과장 송기찬▷행복민원과장 김해수▷세계가스총회지원단장 이현모▷신청사건립추진단장 이은아▷청소년과장 김진호▷문화콘텐츠과장 이상민▷기후대기과장 홍병탁▷의회사무처 전문위원 김학수▷종합복지회관장 이길수▷여성회관장 허규향▷보건환경연구원 동물위생시험소장 우진택▷상수도사업본부 시설관리소장 김배호▷상수도사업본부 고산정수사업소장 장봉기▷의료산업기반과장 곽갑열▷인사혁신과 이재홍▷의회사무처 전문위원 장영미◇4급 직위승진▷상수도사업본부 수질연구소장 송희봉◇4급 직대▷지역혁신담당관 남인모▷섬유패션과장 여수동▷스마트시티과장 김희석▷버스운영과장 황용하▷체육진흥과장 김태연▷건설산업과장 이재근▷도시철도건설본부 기전부장 김준태▷자연재난과장 김영욱▷도시정비과장 강치구▷건설본부 건축기전부장 전두영◇4급 파견▷대구경북연구원 권상택▷대구경북첨단의료산업진흥재단 김태석▷국립대구과학관 윤금동▷대구테크노파크 백왕흠▷교육파견 최이호◇4급 전출▷중구 한상국▷서구 이용한▷달서구 강호윤◇개방형직위 임용▷홍보브랜드담당관 권기동
▲국민연금공단▷대구지역본부장 김백기<지사장>▷영등포 이태갑▷양천 박영숙▷충주 박성업▷동래금정 채홍무▷마산 정명호▷은평 오창근
▲도로교통공단◇본부▷감사실장 박석훈▷미래전략실장 김종호▷교통사고종합분석센터장 김종갑▷미래전략처장 김정래▷기획예산처장 정연철▷혁신평가처장 이민정▷사회가치처장 유태선▷재난안전처장 조철원▷교육운영처장 권오준◇지방조직장<지부장>▷서울특별시 강동수▷강원도 주두환▷대전·세종·충남 박원범▷울산·경남 이영재<운전면허시험장장>▷용인 김재완▷태백 최용삼▷청주 노명진▷예산 김경석▷문경 문태학
▲주택금융공사◇지역 본부장 전보▷수도권서부 최혁순▷동남권 조생현▷서남권 오상연◇부장 전보▷경영혁신부 이규진▷준법지원부 류숙현▷신탁자산부 신일용▷주택보증부 우병국▷채권관리부 장대혁▷업무지원부 서동우▷인사부 한윤식▷리스크관리부 곽해일▷주택금융연구원 연구조정실 이재헌◇지사장 전보▷대전 채석▷울산 곽태호▷경기중부 김용배▷충남 오세일▷전남 주창로▷채권관리센터 이정열▷세종 조성교
▲한국전자통신연구원▷부원장 박상규▷인공지능연구소장 이윤근▷통신미디어연구소장 방승찬▷지능화융합연구소장 박종현▷ICT창의연구소장 강성원▷중소기업사업화본부장 박종흥
▲한국천문연구원▷부원장 박병곤▷기획부장 안효창
▲한국금융연구원◇승진〈연구위원〉▷김석기 송민기
▲동북아역사재단▷운영기획실장 김현철▷독도연구소장 최운도▷교류홍보팀장 김훈▷기획예산팀장 박종국▷총무회계팀장 주성지
▲한국감정원◇권역본부장▷서남권본부 박철형◇지사장▷서울남부 채성훈▷강릉 이남훈▷전주 조주현
▲화재보험협회〈승진〉◇이사대우▷중앙지부장 김광섭▷화재환경시스템팀장 정재군◇부장▷교육홍보팀장 오정규▷대구경북지부장 조영진▷방내화팀장 최동호◇차장▷방재컨설팅팀 정태영▷특수보험팀 김형준▷융합방재연구팀 노호성▷융합방재연구팀 홍성호◇과장▷중앙지부 김기현▷부산경남지부 문상훈〈이동·보직발령〉◇팀장▷기획팀장 장영환▷교육홍보팀장 강영은▷인사회계팀장 오정규▷점검전략팀장 유근호▷연구조정팀장 문성호▷융합방재연구팀장 장우빈▷화재조사센터장 김영하▷감사실장 김보욱◇지부장▷부산경남 조영진▷대구경북 박영신▷대전충청 우유진▷광주호남 최문수
▲가천대▷부총장 최미리▷기획부총장 윤원중▷연구산학부총장 황보택근▷대학원장 강민식▷경영대학원장 윤태화▷특수치료대학원장 송양민▷교육대학원장 유인상▷사회정책대학원장 이희선▷게임대학원장 서태건▷산업·환경대학원장 겸 공과대학장 안병천▷의학전문대학원장 겸 의과대학장 박이병▷간호대학원장 겸 간호대학장 박은영▷보건대학원장 임정수▷가천리버럴아츠칼리지 대학장 정문상▷경영대학장 김문중▷사회과학대학장 양승현▷인문대학장 신재홍▷법과대학장 이영균▷바이오나노대학장 박정환▷IT융합대학장 김경환▷한의과대학장 송호섭▷예술대학장 박인우▷약학대학장 김선여▷보건과학대학장 안성민▷교무처장 이영미▷학생복지처장 겸 학생생활관장 박상용▷취업진로처장 조진수▷입학처장 이재희▷총무처장 정호연▷국제교류처장 겸 국제어학원장 최경진▷기획부처장 손상준▷교무부처장 박경수▷연구부처장 서순민▷산학협력부단장(메디컬캠퍼스·의료) 박우재▷학생복지부처장(메디컬캠퍼스) 임재길▷중앙도서관장 홍준희▷전산정보원장 이영호▷신문방송국장 오대영▷평생교육원장(메디컬캠퍼스) 최준선▷공동기기원장 박상준▷가천고시관장 이완희
▲부산대▷교무처 교무과장 이석구▷〃학사과장 고진식▷학생처 학생과장 김영진▷입학본부 입학과장 이상돈▷산학협력단 행정지원과장 서승종▷산학협력단 연구회계과장 천병광▷인문대 행정실장 박선▷자연과학대·스포츠과학부통합〃 윤현진▷경제통상대·경영대·국제전문대학원·경영대학원·경제통상대학원·금융대학원통합〃 이민선▷나노과학기술대·생명자원과학대통합〃 신호경▷대학원정책실장 최재민▷평생교육원 행정실장 박말원▷언어교육원〃 배성윤▷대학생활원〃 박상훈▷사범대 부설 고등학교〃 민경상
▲부산외대▷특임부총장 이정배▷대학혁신단장 김우성▷글로벌지역문화연구원장 지정규▷글로벌외국어교육원장 홍신철▷한국어문화교육원장 정명숙▷국제언어교육원장 조운익
▲조선뉴스프레스▷애드본부장 김용한
▲조선일보▷편집국 크리에이티브 에디터 박은주
▲헤럴드▷상무이사 정용식▷감사 손원균
▲KBS▷기술본부 방송네트워크국 당진송신소장 이성수