몬스타엑스 민혁X주헌 '옹심이' 공개…유쾌함 100% 환상 케미

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 그룹 몬스타엑스의 민혁이 특별한 믹스테이프를 공개한다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 27일과 28일 공식 SNS 채널에 민혁의 믹스테이프 '옹심이 (feat. 주헌)(Prod. JOOHONEY)'의 티저 이미지를 깜짝 공개하며 이목을 집중시켰다.

공개된 티저 이미지에서는 믹스테이프 '옹심이' 공개를 앞둔 민혁과 프로듀싱과 피처링으로 참여한 주헌이 평소 몬스타엑스로서 무대 위에서 섹시하고 강렬한 면모로 독보적인 카리스마를 자랑했던 것과는 정반대로 재치 넘치는 매력을 마음껏 뽐내 시선을 압도한다.

더불어 민혁은 셔츠부터 재킷까지 모두 샛노란 색으로 맞춰 입고 한껏 진지한 표정으로 카메라를 응시해 유쾌한 분위기를 풍겨내며, 주헌은 회색의 독특한 슈트와 선글라스, 모자로 남다른 아우라를 발산한다.

'옹심이'는 민혁의 첫 믹스테잎이자 멤버 주헌이 피처링과 프로듀싱으로 참여했다고 알려져 팬들의 호기심을 더욱 자아낸다. 티저 이미지와 함께 곡 제목을 공개한 민혁이 주헌의 지원사격 아래 어떤 색깔의 음악을 발표하며 신선한 매력을 드러낼 수 있을지 음악팬들의 기대감이 날로 높아지고 있다.

민혁은 tvN '나의 수학 사춘기' 등 각종 예능 프로그램에서 남다른 예능감과 뛰어난 입담을 바탕으로 활발히 활약하고 있다. 주헌은 몬스타엑스의 앨범에 주도적으로 참여, 랩메이킹과 수많은 자작곡을 수록하며 음악적 역량을 펼쳤다. 더불어 지난해 발표한 솔로 믹스테이프 'DWTD'로 K팝 앨범차트 10개 지역 1위에 오르는 등 아티스트로서 면모를 자랑한다.

몬스타엑스는 지난 2월 발표한 정규 2집 'TAKE.2 WE ARE HERE'(위 아 히어)와 동명의 월드투어 로 유럽과 아시아, 오세아니아, 북남미를 모두 아우르며 전세계 20개 도시 23회 공연을 펼치고 있다. 또한, 지난 14일에는 미국 유명 힙합 뮤지션 프렌치 몬타나가 피처링으로 참여한 영어 싱글 'WHO DO U LOVE?'(후 두 유 러브?)를 발표하는 등 글로벌 행보를 이어가고 있다.

한편, 민혁의 솔로 믹스테이프 '옹심이(feat. 주헌) Prod. JOOHONEY' 스페셜 뮤직비디오는 오늘(28일) 밤 10시 몬스타엑스의 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 전격 공개된다.

