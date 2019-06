[윤희영의 News English] 38년간 배운 38개의 인생 교훈

영국의 디클랜 캐신이라는 남성이 38세가 되는(turn 38) 것을 기념해 자신의 인생을 통해 배웠다는(learn throughout his life) 38개의 인생 교훈을 트위터에 올려(post his life lessons to Twitter) 반향을 일으키고 있다(resonate with people everywhere). "술은 줄여야겠더라(cut back on drinking)"부터 "치과의사는 피하면(avoid the dentist) 안 된다"는 것까지 다양하다(contain a wide variety).



"부족하다거나 자격이 없다고(be not good enough or qualified enough) 스스로 말하지(tell youself) 말자. 주위 세상을 둘러보라(look at the world around you). 결코 모자라지 않다.





자기 비하(self-deprecation) 하지 말라. 그것이 자기혐오로 굴러떨어져서는(tip over into self-loathing) 더더욱 안 된다. 자신을 남과 비교하지(compare yourself to others) 말라. 정신 건강의 재앙(mental health catastrophe)이 된다. 당장 끊어버려라(catch yourself doing it right now).



새 직장 제의를 받으면(be offered a new job) 가능할 것으로 추정되는 것보다 더 많은 보수를 달라고 하라(demand more remuneration). 채용 과정에서 높은 임금을 요구하지(ask for high salaries during the recruitment process) 않으면, 입사 후엔 훨씬 더 어려워진다.



어느 누구도 당신이 생각하는 것만큼 많은 섹스를 하지는 않는다. 섣달 그믐날(New Year's Eve)은 끔찍하다. 싸돌아다니는 건 30일에 하고, 31일은 조용히 보내라(spend it quietly). 인생의 기대치를 낮춰라(lower expectations for your life). 실망을 덜 하게 된다(get less disappointed).



평생직장(job for life)? 그런 건 없다. 빚은 영혼을 파괴하는 문젯거리(soul-destroying problem)다. 당신이 당신의 삶을 살지 못하게 한다(stop you from living your life). 즐기지 않는 책이나 TV쇼는 포기해버려라(give up on them). 책을 쓴 사람에겐 경의를 표하라(tip your hat). 아무리 형편없는 책이라도 책을 쓴다는 건 엄청난 일이다.



매사에 시간을 잘 지키도록 하라(try to be on time for things). 당신이 좋아하는 운동을 찾아서(find an exercise you like) 정기적으로 하라(do it regularly). 당신 인생에서 중요한 사람에게 중요한(be important to important people in your life) 것엔 관심을 보이도록 노력하라(make an effort to show an interest).



친구와 우정에 공을 들여라(put efforts into your friendships). 나이가 들수록(get older) 형제자매에 대한 더 많은 감사와 존중과 사랑을 가져라(have more appreciation, respect and love for your siblings). 술을 줄여라(cut down on alcohol). 인생이 바뀐다."