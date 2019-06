"춰줘서 고마워"…윤보라, 흥 넘치는 '알라딘' 커버댄스→안무가 칭찬

[스포츠조선닷컴 이우주 수습기자] 씨스타 출신 배우 윤보라가 영화 '알라딘'의 알라딘 댄스를 커버했다.

영화 '알라딘' 주제가인 'speechless'만큼 더욱 큰 화제가 되고 있는 알라딘 댄스는 최근 넘치는 흥과 스웩으로 전세계적으로 큰 화제가 되고 있다. 여러 커버댄스 중에서 국내에서는 윤보라가 친한 댄서와 함께 커버한 알라딘 댄스영상이 지금 가장 핫하다. 영화에서는 남성적인 안무였지만 보라의 커버 댄스 영상은 보라만의 유쾌함에 재미있는 애니메이션까지 더해져 윤보라 만의 매력이 돋보인다는 평이 쏟아지고 있다. 또한 전세계의 윤보라 팬들은 더욱 많은 윤보라의 댄스를 보고싶다는 요청이 이어지고 있다.

특히 윤보라가 커버댄스 영상을 올리자마자 영화 '알라딘'의 안무가 겸 최근 방탄 소년단의 안무를 담당했던 세계적인 안무가 Nicky Andersen이 직접 윤보라의 인스타그램에 "정말 멋지다! 우리 알라딘 댄스 안무를 춰줘서 고마워" ("This is amazing! Thank you for doing our #ALADDIN Choreography ") 라며 공개적으로 댓글을 통해 칭찬을 했다.

