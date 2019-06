방탄소년단, 韓 최다 음반 판매로 기네스 등재...총 339만장 넘어

기네스는 25일 공식 홈페이지를 통해 그룹 방탄소년단이 한국 최다 음반 판매 기록을 경신했다고 밝혔다.





방탄소년단이 한국 최다 음반 판매고를 기록했다. /기네스 공식 홈페이지 캡처

기네스에 따르면 방탄소년단은 지난 4월 발매한 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’는 지금까지 339만9302장의 판매고를 기록했다. 이는 지난 1995년 발매된 김건모의 세 번째 정규앨범 'Mis-Encounter'이 기록한 330만장을 뛰어넘는 수치다.



방탄소년단은 이 앨범으로 영국 오피셜 앨범 차트와 미국 빌보드200에서 1위를 차지했다. 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)'의 뮤직비디오는 공개 후 24시간 동안 7460만 건의 조회수를 기록하며 '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오(Most viewed YouTube video in 24 hours)', '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오(Most viewed YouTube music video in 24 hours)', '케이팝 그룹 가운데 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오(Most viewed YouTube music video in 24 hours by a K-pop group)'등의 타이틀로 이미 기네스북에 등재됐다.



기네스 측은 이러한 기록을 전하며 "우리는 방탄소년단이 다음에 어떤 기록을 수립할지 기대가 크다"며 "2020년에는 방탄소년단의 더 많 은 기네스 기록을 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.



한편 방탄소년단의 앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 10주 연속 빌보드 200 차트인에 성공하는 등 여전히 뜨거운 인기를 과시하고 있다. 지난 22~23일에는 서울 올림픽 체조경기장에서 팬미팅 '제 5회 머스터 매직샵'(BTS 5TH MUSTER MAGIC SHOP)을 성공적으로 개최했다.