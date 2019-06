방탄소년단 '작은것들을위한시' 미국레코드협 '플래티넘'

방탄소년단, 한국가수 최초 웸블리 공연

그룹 '방탄소년단'(BTS)의 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)이 미국 레코드산업협회로부터 디지털 싱글 부문 '플래티넘' 인증을 받았다. 지난해 11월 첫 플래티넘을 기록한 '마이크 드롭'(MIC Drop)에 이은 두 번째 기록이자, 한국 가수 최다 인증 기록이다.



앞서 방탄소년단은 'MIC Drop'부터 '디엔에이'(DNA), '페이크 러브'(FAKE LOVE), '아이돌'(IDOL)까지 디지털 싱글 '골드' 인증을 비롯해 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 An swer)로 한국가수 최초 앨범 부문에서 '골드 멀티 디스크 셋' 인증을 받은 바 있다.



미국 레코드산업협회는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1000만 이상) 등으로 구분해 인증한다. 디지털 싱글은 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등을 포함해 집계한다.