[OSEN=박준형 기자] 25일 오후 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 SBS MTV '더쇼' 생방 송이 진행됐다.



3YE, A.C.E, ATEEZ, fromis_9, NOIR(느와르), OnlyOneOf, SF9, WE IN THE ZONE, 디크런치, 러블리즈, 비비(BIBI), 우주소녀, 원어스, 제이닉, 최상, 퍼플백, 플레이제이가 출연했다.



그룹 느와르가 멋진 무대를 펼치고 있다. / soul1014@osen.co.kr