"독보적 피지컬"..몬스타엑스 형원, 비주얼 깡패의 등장[화보]

[OSEN=선미경 기자] 그룹 몬스타엑스 멤버 형원이 독보적인 섹시함과 화려함을 자랑했다.

패션 매거진 ‘얼루어 코리아’는 7월호를 통해 형원의 다채로운 매력을 담은 패션 화보를 공개했다.

공개된 화보 속 형원은 심플함이 돋보이는 배경에서 다양한 스타일의 화보로 도시적인 화려함을 마음껏 뿜어내며 이목을 집중시켰다. 말끔하게 차려입은 블랙과 화이트의 점프슈트는 섹시함과 절제미를 동시에 보여줬고, 깔끔한 슈트와 캐주얼한 패션에서는 매혹적인 남성미부터 쓸쓸한 소년미까지 모두 완벽하게 소화하며 시선을 압도했다.

특히 형원 특유의 남다른 피지컬과 독보적인 외모는 보는 이들의 마음을 단숨에 사로잡았다. 순정만화를 뚫고 나온 듯한 비주얼과 몽환적이면서도 신비로운 눈빛은 오직 화보에서만 찾아볼 수 있는 그만의 매력을 더욱 배가시켰다. 이와 더불어 흑과 백으로 이루어진 화보는 아름다운 조화를 이루며 서로 다른 분위기를 자아내며 반전 매력을 펼쳤다.

남다른 화보로 눈부신 비주얼을 자랑한 형원은 몬스타엑스의 멤버로, 몬스타엑스는 최근 정규 2집 'TAKE.2 WE ARE HERE'(위 아 히어)와 동명의 월드투어로 유럽과 아시아, 오세아니아, 북남미 등 전세계 20개 도시 23회 공연을 선보이고 있으며 지난 14일 새로운 영어 싱글 'Who Do U Love?’(후 두 유 러브?) 발표하며 활발한 글로벌 활동을 이어가고 있다.

특히 형원은 DJ H.ONE이라는 이름으로 다양한 EDM 음악을 발표, 수많은 페스티벌에 참가하며 DJ로서 높은 반응을 이끌어냈다. 국내 최대 EDM 페스티벌인 ‘울트라 코리아’에 2년 연속 출연했고, 싱글 ‘BAM!BAM!BAM!’(뱀!뱀!뱀!)을 비롯해 ‘ONE’(원), ‘MY NAME’(마이 네임) 등 다채로운 음악을 통해 남다른 디제잉 실력을 자랑하고 있다. /seon@osen.co.kr

[사진]얼루어 코리아 제공