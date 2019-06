[OSEN=김나희 기자] 그룹 동방신기 최강창민과 슈퍼주니어 최시원이 여전한 우정을 자랑했다.

최강창민은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "With 최시원"이라는 글과 함께 두 장의 사진을 올렸다. 그리고 같은 날 최시원도 자신의 인스타그램에 "언제나 반갑고 즐거운 시간. Good to be with 최강창민"이라는 글과 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 함께 자동차에 탑승해 어디론가 향하고 있는 최강창민과 최시원의 모습이 담겨 있다. 두 사람의 환한 미소가 보는 이들까지 훈훈하게 만든다.

한편 최시원은 최근 종영한 KBS2 드라마 '국민 여러분!'에서 극 중 양정국 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / nahee@osen.co.kr