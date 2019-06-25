[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급 임용▷평가관리관 라영재
▲행정안전부◇국장급 전보▷민방위심의관 윤재철◇부이사관 승진▷감사담당관 양홍주▷운영지원과장 노경달▷혁신기획과장 배일권▷자치행정과장 박연병▷지역공동체과장 명창환▷재난관리정책과장 박용수
▲산업통상자원부◇부이사관 승진▷서기관 이승렬 황병소 전민영▷기술서기관 박영삼 최형기 정병락
▲공정거래위원회◇부이사관 승진▷가맹거래과장 이순미
▲중앙선거관리위원회◇1급(관리관) 승진▷중앙선관위 기획조정실장 송봉섭◇1급(상임위원) 승진▷대구 임정열◇1급(상임위원) 전보▷서울 신우용▷부산 김재왕▷전북 유광종▷경남 신영식◇2급(이사관) 승진▷서울 사무처장 장재영▷서울 사무처 탁덕균▷부산 사무처장 김철▷대구 사무처장 윤재현◇2급(이사관) 전보▷선거연수원장 김주헌◇3급(부이사관) 승진▷중앙선관위 홍보과장 김종국▷중앙선관위 조사1과장 이종호▷부산 총무과장 김영도▷대구 총무과장 김덕진◇3급(부이사관) 전보▷중앙선관위 공보과장 윤재수▷선거연수원 연수기획부장(직무교육부장 겸임) 조용칠▷선거연수원 제도연구부장 김태식▷중앙선거방송토론위원회 사무국장 장윤익▷강원 사무처장 이기화▷충북 사무처장 한영석▷전북 사무처장 서동화◇4급(서기관) 승진▷중앙선관위 감사과 김지현▷중앙선관위 기획재정과 강석봉▷중앙선관위 홍보과 김은하 서갑종▷중앙선관위 정당과 정기빈▷세계선거기관협의회(A-WEB) 사무처 파견 김철호▷서울 지도과 조사담당관 류연섭▷서울 동작구 사무국장 박만수▷부산 사상구 사무국장 이종래▷경기 홍보과 홍보담당관 김종무▷강원 원주시 사무국장 정운원▷전남 선거과 선거담당관 김종두▷경북 김천시 사무국장 박종빈▷경북 영주시 사무국장 진경식▷경북 영천시 사무국장 최도연▷경남 지도과 지도담당관 신명섭◇4급(서기관) 전보▷중앙선관위 정보운영과장 최희영
▲서울시교육청◇지방부이사관 승진▷학생교육원 총무부장 계헌근◇지방서기관 승진▷기획조정실 노사협력담당관 허일만▷교육행정국 학교지원과 김창근▷교육연수원 행정지원과장 안필모▷학생교육원 행정지원과장 조성래▷학생교육원 재정지원과장 이대우▷교육시설관리본부 총무부장 문광철▷남부교육지원청 행정지원국장 최선희▷서울특별시의회 교육협력관 고영갑◇지방부이사관 전보▷마포평생학습관장 이숙자◇지방서기관 전보▷기획조정실 행정관리담당관 김중락▷교육연구정보원 총무부장 조장래▷과학전시관 총무부장 박상길▷학교보건진흥원장 박상근▷북부교육지원청 행정지원국장 김양주▷강서양천교육지원청 행정지원국장 임광빈▷성동광진교육지원청 행정지원국장 임찬식▷성북강북교육지원청 행정지원국장 김필곤◇지방기술서기관 전보▷교육행정국 교육시설안전과장 김재환▷교육시설관리본부 시설관리부장 한규하
▲한국철도공사(KORAIL)◇본부·실·단장〈본부장〉▷안전경영 정정래▷기획조정 김기태〈실장〉▷감사 박영숙▷미래전략 장영철〈단장〉▷고객마케팅 이선관▷열차운영 방기석▷차량기술 권병구▷시설기술 지현우▷전기기술 주용환◇지역본부장▷서울 함성훈▷수도권서부 권혁진▷수도권동부 최흥섭▷강원 구자안▷충북 박광열▷전북 김광모▷광주 차성열▷전남 김양숙▷경북 차경수▷대구 신화섭▷부산경남 이용우◇부속기관장▷철도교통관제센터장 이상수▷인재개발원장 권영석▷회계통합센터장 신동진▷연구원장 양운학▷수도권철도차량정비단장 유경종▷대전철도차량정비단장 김진호▷부산철도차량정비단장 김천곤▷호남철도차량정비단장 김광수▷고속시설사업단장 이봉하▷시설장비사무소장 이방우▷고속전기사업단장 안종백
▲한국예탁결제원◇부장 전보▷미래발전추진단 단장 조성일▷혁신창업지원단 단장 김재웅(일자리창출추진단 단장 겸직)◇팀장 전보▷일자리창출추진단 선임조사역 이승환▷미래발전추진단 선임조사역 이정욱▷연구개발부 조사연구센터팀장 박용조▷연구개발부 신사업개발팀장 장준우
▲CBS▷광주방송본부장 최문희▷울산방송본부장 권대희▷미디어본부논설위원실 논설위원 김진오▷마케팅사업본부 마케팅위원 배상하
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급 임용▷평가관리관 라영재