"새로 태어난 기분" 청하, '스내핑'으로 맞을 터닝포인트(ft.아이오아이)[종합]

[OSEN=김은애 기자] 청하가 이번엔 '스내핑'으로 서머퀸의 자리를 굳건히 지킬 전망이다..

청하는 24일 오후 서울 마포구 서강대학교 메리홀에서 네 번째 미니앨범 ‘플러리싱(Flourishing)’ 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.

이번 앨범의 주제는 변화와 성장으로, 앨범 제목 ‘플러리싱’은 단어가 지닌 사전적 의미의 자신감과 현재에 계속 수렴하려는 이면의 불안함 및 두려움까지 청하 내면에 존재하는 여러 감정을 표현하고 있다. 청하는 "새로 태어난 기분이다"라며 "성장을 담으려 했다. 이전의 노래들과는 다른 느낌이다. 많은 기대를 부탁 드린다”고 당부했다.

청하는 그동안 '롤러코스터' '벌써 12시' 'Why Don't You Know' 등 내놓는 곡마다 뜨거운 사랑을 받았다. 그러면서도 매번 색다른 스타일과 퍼포먼스로 주목을 받아온 바. 청하는 “벌써 12시’ 이후 터닝포인트라고 생각한다. 계속 다른 색깔을 보여드리고 싶다. 이번에 좋은 터닝포인트가 됐으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

그 결과 청하는 이번에 새로운 분위기의 곡으로 돌아왔다. 타이틀곡 ‘스내핑(Snapping)’은 이별 후 지친 마음을 떨치며 새로운 아침을 맞이한다는 내용의 곡이다. 이전보다 더 화려해지고 깊어진 사운드와 중독성 강한 비트, 도입부의 여유로운 그루브에서 코러스에 가까워질수록 확장되는 역동적인 편곡이 인상적이다.

청하는 “처음으로 박우상 작곡가와 작업했다”라며 “신나고 나의 새로운 모습을 볼 수 있을 것이다”고 말했다. 이어 그는 뮤직비디오에 대해서도 “현장 분위기가 너무 좋았다”라며 “펜싱 장면이 나온다. 얇지만 부러지지 않은 칼의 의미를 보여주면서 나를 표편하려 했다”고 강조했다.

그 외에도 소녀였던 청하에게 성장한 청하가 건네는 자신과의 대화를 담은 ‘치카(Chica)’, 가수 백예린이 청하에게 선물해 준 두 번째 곡으로, 모두에게 밝은 기분이 전달되면 좋겠다는 청하의 마음이 담긴 ‘우리가 즐거워’, 가끔은 작은 조명 아래 울먹이던 나날로 돌아가고픈 감정처럼 추억과 사랑의 경계선 위 놓인 곡 ‘콜 잇 러브(Call it Love)’, 솔로 데뷔 후 2년 동안 느낀 솔직한 감정을 가사에 담은 청하의 자작곡 ‘플러리싱’까지 총 다섯 트랙이 수록됐다.

또한 청하는 이번 컴백을 앞두고 아이오아이 재결합설로 많은 주목을 받았다. 청하는 “아직 들은 바는 없다. 기회가 주어진다면 당장이라도 하고 싶다. 언젠가 팬분들께 인사드리는 날이 온다면 예쁘게 봐달라”고 당부했다.

그러면서 청하는 "방금 전까지도 아이오아이 친구들이 칭찬해줬다. 티저 등이 뜰 때마다 ‘예쁘다’ ‘미쳤다’ 등의 반응을 보였다. 김도연은 커버를 하고 싶다고 말했다”고 여전히 끈끈한 아이오아이 의리를 과시했다.

그렇다면 청하의 목표는 무엇일까. 청하는 “서머퀸에 대한 욕심이 없다고 하면 거짓말이다. 여름하면 나를 떠올려주시는 것에 대해 감사하다"라며 "내 뒤에 물음표가 붙었으면 좋겠다. 대중분들에게 궁금한 가수로 남고 싶다"고 전했다.

