"순수+건강미"..몬스타엑스 원호의 청량 매력[Oh!쎈 컷]

[OSEN=선미경 기자] 그룹 몬스타엑스 멤버 원호가 B컷 화보로 순수한 매력을 가득 뽐냈다.

패션 매거진 엘르는 최근 공식 SNS 채널에 몬스타엑스 원호의 화보 B컷을 전격 공개하며 시선을 사로잡았다.

해당 화보는 ‘건강한 라이프스타일 습관을 만들자’는 캠페인을 주제로 ’FIT & RELAX’ 콘셉트로 이뤄졌다. 이를 바탕으로 원호는 순수하면서도 건강한 매력을 마음껏 자랑했다.

공개된 B컷에서는 원호가 연한 녹색 빛깔의 티셔츠를 입고 자연스러운 일상의 모습을 보여줘 청량하고 싱그러운 분위기를 자아냈다. 또 가벼운 트레이닝복 차림으로 강렬한 눈빛으로 운동에 몰입한 면모는 그만의 건강미 넘치는 매력을 가득 드러내기도 했다.

뿐만 아니라 다양한 셔츠 패션으로 독보적인 아우라를 풍기며 팬들의 마음을 사로잡았다. 시스루 스타일의 셔츠와 화이트 팬츠로는 몽환적인 섹시함을, 눈이 부시게 하얀 셔츠로는 순수한 아름다움을 모두 보여주며 보는 이들의 관심을 집중시켰다.

이처럼 평소 무대 위에서 파워풀하고 화려한 비주얼을 선보이던 원호는 이번 화보를 통해 순수하면서도 싱그러운 매력을 선보이며 또 다른 매력 발산에 나서게 됐다.

이목을 집중시킨 원호는 몬스타엑스의 멤버로, 남다른 작사, 작곡 실력을 바탕으로 몬스타엑스 앨범 작업에 꾸준히 참여하며 음악적 역량을 뽐내왔다. 몬스타엑스의 데뷔 앨범 'TRESPASS(무단침입)'의 수록곡 ‘훔쳐(Steal Your Heart)’ 작사를 시작으로 ’넌 어때(I'll Be There)', ‘Oi’(오아이), '5:14(Last Page)', 'From Zero(프롬 제로)', 'If Only(이프 온리)’, ‘널하다’, 'No Reason(노리즌)' 등 수많은 자작곡들을 탄생시키며 아티스트적 면모를 자랑했다. 그만의 포근하고 따듯한 감성적인 매력을 담은 자작곡은 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.

원호가 속한 몬스타엑스는 최근 정규 2집 'TAKE.2 WE ARE HERE’(위 아 히어) 활동을 마치고 아시아, 오세아니아, 유럽, 북남미 등 전세계 20개 도시 23회 공연을 아우르는 월드투어 'WE ARE HERE'에 돌입했다. 특히 지난 14일에는 세계적인 힙합 뮤지션 프렌치 몬타나와 함께한 싱글 'Who Do U Love?’(후 두 유 러브?)를 선보이며 글로벌 음악 팬들의 높은 관심을 불러일으키고 있다.

몬스타엑스는 오는 9월까지 세 번째 월드투어 'WE ARE HERE'를 이어갈 예정이다. /seon@osen.co.kr

[사진]스타쉽엔터테인먼트, 엘르 제공