H.O.T., 9월 콘서트로 팬들 만난다..재결합 후 1년만[공식]

[OSEN=김은애 기자] H.O.T.가 9월 콘서트를 개최한다.

24일 H.O.T.는 하이파이브 오브 틴에이저(highfive of teenagers) 공식 SNS를 통해 콘서트 예고 영상을 게재했다.

'This is the message from'이라는 글귀로 시작되는 영상에는 지난해 10월 잠실 주경기장에서 열린 콘서트 모습이 등장한다. 이와 함께 해시태그로 #this_is_the_message_from_201909, #2019_high_five_of_teenagers라는 글이 담겨 있다.





H.O.T.는 지난 2018년 2월 MBC '무한도전'을 통해 화려하게 재결합하며 뜨거운 화제를 모았다. 이어 콘서트까지 성황리에 마쳤던 바. 이에 힘입어 H.O.T.는 다시 한번 올해 9월 콘서트를 열게 됐다.

다만 H.O.T.가 현재 상표권을 두고 분쟁 중인 만큼 어떻게 팬들을 만날지는 지켜볼 일이다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] H.O.T.