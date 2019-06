[공식]방탄소년단, 글로벌 팬미팅 성료…25만8천 아미들과 잊지 못할 시간

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 그룹 방탄소년단이 다섯 번째 공식 글로벌 팬미팅을 성황리에 마쳤다.

방탄소년단은 22일과 23일 서울 올림픽공원 체조경기장에서 글로벌 팬미팅 'BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]'을 개최했다. 이로써 방탄소년단은 글로벌 팬미팅으로 부산과 서울에서 4회 공연, 라이브 플레이(LIVE PLAY), 브이라이브 중계를 포함하여 총 25만 8천여 명의 관객과 만났다.

팬미팅을 더욱 다채롭게 즐길 수 있도록 올림픽공원 88잔디마당에 마련된 플레이존에서는 방탄소년단에 관한 퀴즈를 맞히는 '아미(ARMY)배 골든벨 퀴즈대회', 방탄소년단 댄스 교실, 대기실 라이브 등 다양한 이벤트가 열렸다. 팬들은 오전부터 뜨거운 반응을 보이며 축제를 즐겼다.

이번 팬미팅은 '위로가 필요할 때 듣는 방탄소년단의 음악, 힐링매직샵'을 주제로 진행되었다. 방탄소년단은 데뷔 초 모습을 재현한 'We Are Bulletproof Pt.2', 'JUMP', 보컬 라인의 랩 실력을 엿볼 수 있는 '땡' 등 특별한 무대를 선물했다. 이외에도 'IDOL', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)' 등 히트곡 무대로 분위기를 더욱 고조시켰다.

특히, 서울 팬미팅에서는 이틀간 대형 스크린을 통해 'BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]'을 실시간으로 중계하는 라이브 플레이가 진행됐다. 88잔디마당에 모인 아미들은 응원봉을 흔들고 열정적으로 환호하며 팬미팅의 현장을 함께했다. 또, 23일 팬미팅은 네이버 브이라이브를 통해 전 세계 생중계되어 전 세계 아미들과의 글로벌 축제로 이어졌다.

방탄소년단은 'BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]'을 마무리하며 "우리에게 일어난 기적 같은 일들은 여러분이 만들어주신 것이다. 이렇게 큰 행복을 주신 아미 여러분께 감사드린다. 마법 같은 매직샵에서 여러분과 함께한 시간을 잊지 않겠다"고 소감을 밝혔다.

한편, 서울시는 서울 명예관광 홍보대사로 활동 중인 방탄소년단을 환영하는 의미로 팬미팅 기간 서울시청, N서울타워, 서울로7017 등 서울의 주요 랜드마크에 보랏빛 조명을 송출해 화제를 모았다.

