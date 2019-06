[OSEN=김나희 기자] 배우 이민호가 생일 선물 인증샷을 공개했다.

이민호는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "Thank you everyone, this birthday was special because of all of you(모두들 고마워요, 이번 생일은 여러분 덕분에 특별했습니다)"라는 글 과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 수많은 선물 더미에 파묻힌 이민호의 모습이 담겨 있다. 그의 행복한 미소와 잘생긴 미모가 보는 이들의 시선을 사로잡는다.

한편 이민호는 1987년 6월 22일생이다. 최근 그는 김은숙 작가의 신작 '더 킹: 영원의 군주'에 주인공으로 캐스팅됐다. / nahee@osen.co.kr