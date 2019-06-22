[인사] 교육부 외

입력 2019.06.22 03:01
▲교육부▷순천대 사무국장 최성유▷교육기회보장과장 박지영▷목포해양대 사무국장 양창완▷서울과학기술대 사무국장 정오채▷한국해양대 사무국장 김영진▷국가교육회의 파견 이상돈▷교육부 김정연▷기획담당관 문상연▷국제교육협력담당관 최수진▷국립대학정책과장 송은주▷대학학사제도과장 구영실▷교육협력과장 김석▷유아교육정책과장 이지은▷이러닝과장 권지영▷교육공무근로지원팀장 김동안▷사회전략기획팀장 안주란▷온종일돌봄체계현장지원단 파견 최흥윤▷전문대학법인팀장 이지현▷지방교육재정분석팀장 권삼수▷국립대학자원관리팀장 정대영
▲외교부◇총영사▷주블라디보스토크 총영사 오성환◇심의관▷정책기획담당관 문성환◇과장▷북미 2과장 이상민▷국립외교원 외교역량평가과장 한리자
▲통일부◇과장급 전보▷대변인실 공보담당관 김은한▷남북출입사무소 경의선운영과장 이유진
▲행정안전부◇국장급 승진▷국가정보자원관리원 운영기획관 서보람
▲농림축산식품부◇실장급 승진▷식품산업정책실장 박병홍◇실장급 전보▷차관보 오병석▷기획조정실장 김종훈◇과장급 파견▷국외훈련 홍인기
▲중소벤처기업부◇국장급 임용▷상생협력정책관 박종찬◇과장급 전보▷감사담당관 유동준▷기획재정담당관 이대건▷정책총괄과장 김대희▷규제혁신과장 안원호▷지역기업육성과장 윤세명▷충북지방중소벤처기업청장 이태원
▲조달청◇국장급 전보▷조달관리국장 백승보▷인천지방조달청장 김선병◇과장급 전보▷토목환경과장 이인호▷국유재산기획과장 신동준 ◇과장급(직위승진)▷예산사업관리과장 이일형▷조달품질원 조사분석과장 김종민▷인천지방조달청 자재구매과장 고기철◇서기관 승진▷운영지원과 나석영▷규제개혁법무담당관실 유경숙▷해외물자과 육창용
▲원자력안전위원회▷상임위원 겸 사무처장 장보현
▲서울시◇4급(행정) 승진▷기획담당관 김홍찬▷정보공개정책과 송희자▷소상공인정책담당관 최선혜▷재무과 문혁▷복지정책과 박원근▷재생정책과 김현중▷택시물류과 박병성▷물순환정책과 김동완▷디자인정책과 김정열▷동남권사업과 조경익▷환경정책과 이병철▷한강사업본부 박병현◇4급(기술) 승진▷동물보호과 수의 노창식▷관악구 토목 고영준▷보건의료정책과 간호 함형희▷도시활성화과 건축 이창구▷교통운영과 토목 전태호▷공동주택과 건축 양준모▷물순환정책과 토목 심형보▷성동구 건축 최원석▷동남권사업과 토목 이정화
▲외교부◇총영사▷주블라디보스토크 총영사 오성환◇심의관▷정책기획담당관 문성환◇과장▷북미 2과장 이상민▷국립외교원 외교역량평가과장 한리자
▲통일부◇과장급 전보▷대변인실 공보담당관 김은한▷남북출입사무소 경의선운영과장 이유진
▲행정안전부◇국장급 승진▷국가정보자원관리원 운영기획관 서보람
▲농림축산식품부◇실장급 승진▷식품산업정책실장 박병홍◇실장급 전보▷차관보 오병석▷기획조정실장 김종훈◇과장급 파견▷국외훈련 홍인기
▲중소벤처기업부◇국장급 임용▷상생협력정책관 박종찬◇과장급 전보▷감사담당관 유동준▷기획재정담당관 이대건▷정책총괄과장 김대희▷규제혁신과장 안원호▷지역기업육성과장 윤세명▷충북지방중소벤처기업청장 이태원
▲조달청◇국장급 전보▷조달관리국장 백승보▷인천지방조달청장 김선병◇과장급 전보▷토목환경과장 이인호▷국유재산기획과장 신동준 ◇과장급(직위승진)▷예산사업관리과장 이일형▷조달품질원 조사분석과장 김종민▷인천지방조달청 자재구매과장 고기철◇서기관 승진▷운영지원과 나석영▷규제개혁법무담당관실 유경숙▷해외물자과 육창용
▲원자력안전위원회▷상임위원 겸 사무처장 장보현
▲서울시◇4급(행정) 승진▷기획담당관 김홍찬▷정보공개정책과 송희자▷소상공인정책담당관 최선혜▷재무과 문혁▷복지정책과 박원근▷재생정책과 김현중▷택시물류과 박병성▷물순환정책과 김동완▷디자인정책과 김정열▷동남권사업과 조경익▷환경정책과 이병철▷한강사업본부 박병현◇4급(기술) 승진▷동물보호과 수의 노창식▷관악구 토목 고영준▷보건의료정책과 간호 함형희▷도시활성화과 건축 이창구▷교통운영과 토목 전태호▷공동주택과 건축 양준모▷물순환정책과 토목 심형보▷성동구 건축 최원석▷동남권사업과 토목 이정화