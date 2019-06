"불쾌했다면 사과"…호주 공영방송, BTS 비하→무성의 사과에 논란 ing [종합]

[스포츠조선닷컴 이우주 수습기자] 호주 공영방송에서 그룹 방탄소년단을 향한 인종차별·비하 발언에 대한 짧은 사과문을 내놨다. 그러나 진정성 없어 보이는 사과와 이 방송에 출연했던 호주 개그맨의 발언으로 논란은 계속 이어지고 있다.

지난 19일 방송된 호주 공영 방송사 채널9의 뉴스프로그램 '20투원(20 to one)'에서는 방탄소년단에 대한 이야기를 나눴다. 여성 진행자가 방탄소년단을 소개하자 남성 진행자는 "나 들어본 적 없다"며 "김정은이 남자 아이돌을 좋아하면 이제 한국의 전쟁 문제는 없어질 수 있겠네"라며 비웃었다. 또한 이들은 "멤버들 중 영어를 할 줄 아는 사람이 한 명 밖에 없는데 '2019 빌보드 뮤직 어워드'에서 2관왕을 차지한 게 의아하다", "멤버들 중 게이가 있을 것" 등의 발언으로 방탄소년단을 조롱하고 비하했다. 또 방탄소년단의 UN연설에 대해서도 "연설 내용은 헤어 제품에 대한 내용이었다"고 말해 팬들은 더욱 분노했다.

방송 직후 분노한 팬들은 SNS에 '#channel9apologize', 'channel9racist' 등의 해시태그를 게재하며 프로그램 측에 사과를 요구했다. 논란이 커지자 '20 to one' 측은 20일 SNS에 "무례나 불쾌하게 생각하셨다면 진심으로 사과 드린다(We apologize for any disrespect and offence taken)"는 짧은 사과문을 게재했다.

그러나 이 짤막한 사과문은 팬들의 분노를 식히지 못했다. 오히려 "성의 없어 보인다"는 비판만 가져올 뿐이었다. 또한 이 방송에 출연했던 호주 개그맨 알렉스 윌리엄슨은 SNS에 자신을 비판하는 한 네티즌의 글을 공유하며 "이건 인종차별적 발언이 아니다. 다른 사람들은 14살 짜리 애들에게서 달러를 꺼내려는 목적을 가진 남자 아이돌에 관심이 없다. 나는 방탄소년단은 별로지만 다른 재능 있는 한국인들은 존경한다"고 비난했다. 이어 "나는 손흥민도 방탄소년단의 노래를 듣느니 차라리 그가 자신의 성기를 잘라버리리라 확신한다"며 축구선수 손흥민까지 언급해 논란은 가중되고 있다.

wjlee@sportschosun.com