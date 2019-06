'작업실' 빅원, 고성민 거절→♥차희와 커플 성사…남태현X장재인 통편집 [종합]

[스포츠조선 남재륜 기자] '작업실' 최종회에서 빅원이 차희와 이어졌다.

19일 방송된 tvN 예능프로그램 '작업실'에는 빅원과 차희, 고성민의 속마음이 공개됐다.

앞서 고성민은 "저 후진 없어요"라며 빅원을 향한 마음을 과감하게 표현했다. 이날 빅원은 고성민을 따로 불러냈다. 빅원은 "내가 왜 얘기하자고 불렀냐면 네가 만날 때마다 장난 반 진담 반으로 '오빠 저 좋아하죠?'라고 물어봤잖아. 그때마다 대답을 제대로 안 했잖아. 그게 지속되면서 나한테는 책임감이 생기더라. 질문에 대답을 해줘야 하겠다는. 처음에는 부끄럽기도 하고"라고 했다.

고성민은 빅원의 말을 끊고 "나 먼저 말할게. 오빠한테 호감이 있어서 내가 그런 거야. 장난처럼 말했지만 그 말을 부담으로 받아들이지 않았으면 좋겠어. 나는 오빠를 더 알아가고 싶고 호감이 있는 것도 맞고, 그렇다고 당장 나를 좋아하라고 하거나 나랑 사귀자는 의미로 받아들이지 않아도 된다"고 했다.

그러나 빅원은 애매했던 고성민과의 관계를 확실히 정리했다. 그는 "그 마음도 알지. 나는 너랑 있을 때마다 그런 생각을 많이 했던 거 같아. 너의 말에 대답을 못 하는 게 (감정이) 긍정적이지 않다고 생각했다. 지금까지 너를 보면서 너에 대한 매력을 많이 느꼈거든. 고성민이라는 애의 매력을 느꼈는데, 성민이가 좋지만 그게 이성으로서의 마음은 아닌 것 같아. 내가 좋아하는 동생, 이런 마음이 더 확실한 거 같아. 이런 마음을 전달하지 않는 건 뭔가 죄짓는 기분이 들었어"라고 말했다.

고성민은 "그래..."라고 말끝을 흐렸고, 빅원은 "방송이 끝나도 계속 보고 싶다"며 분위기를 풀었다. 고성민은 "그러자"라며 애써 웃었다. 빅원이 고성민을 거절한 일화를 전해들은 차희는 "이 말 듣는데 왜 눈물이 나지"라며 눈물을 훔쳤다.

빅원의 마음이 향한 곳은 차희였다. 이후 빅원은 근사하게 차려입고 차희와 데이트를 했다. 그는 차희에게 "방송이 끝난다고 우리가 끝난다고 생각하지 않는다"며 "앞으로도 계속 만날 수 있었으면 좋겠다. 난 그럴 거다. 그러기 위해 최선을 다 할 거다. 진심으로 하는 말이다"라고 고백했다.

이어 빅원은 "너 괜찮으면 일요일? 월요일쯤에 족발 먹으러 갈래? 우리 이제 번호 교환해도 되지 않을까? 번호 찍어라"라며 직진남 면모를 뽐냈다. 차희는 빅원의 족발 먹자는 제안을 받아들였다. 또 차희와 빅원은 서로를 각각 '방울이', '대일이'라고 연락처에 저장하며 달달한 분위기를 연출했다.

한편 이날 방송에서는 작업실에서는 작업실 멤버들이 선보이는 감미로운 음악이 이목을 사로잡았다. 그 중 아이돌로 활동하다 해체했던 경험을 가진 차희와 이우는 이번 무대에 대한 감회가 새로웠다.

차희는 스텔라 장과 함께 무대를 꾸몄고, 그녀의 도움으로 다시 음악을 사랑하게 됐다. 장재인은 "노래 안하면 안 될 거 같다. 꼭 잘되길 바란다"고 응원했다.

이우는 기타를 일주일 반 연습하고 첫 자작곡 무대를 펼쳤다. 장재인은 옆에서 기타 반주를 도우며 이우를 격려했다. 무대가 끝난 후 스텔라장은 이우에 "나는 진짜 네 팬이야"라고 말했다. 이우는 "너무 행복하다 들어주는 사람이 있어서. 한 8년을 고생하다가 오늘 딱 느낌이 오는 것 같다. 보상받는 것 같고 뿌듯하다. 잘못 연습한 게 아니었다"라며 눈물을 쏟았다.

아이디는 최낙타의 기타 연주에 맞춰 'Make you feel my love'를 열창했다. 아이디는 "(최낙타) 오빠한테는 말 안했지만 이 곡을 선곡한 이유가 제목 그대로다 'Make you feel my love'"라고 호감을 표시했다. 최낙타 역시 기쁨을 감추지 못했다. 그러나 이들의 러브라인 결말은 방송에서 공개되지 않았다.

장재인은 최낙타와 함께 'After hours' 무대를 꾸몄다. 그러나 '작업실'을 통해 실제 커플로 발전했던 장재인과 남태현의 러브라인은 전혀 그려지지 않았다. 두 사람은 최근 양다리 논란에 휩싸였다. 지난 3월 말에 촬영이 마무리됐기에, 제작진 측은 시청자들이 불편하지 않도록 최대한 축소 편집하겠다고 밝힌 바 있다.

한편 tvN '작업실'은 열 명의 청춘 남녀 뮤지션들이 함께 생활하며 일어나는 이야기를 담은 리얼리티 프로그램이다.

