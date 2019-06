'컴백 D-1' 예성, 새 미니 앨범 하이라이트 메들리 '독보적 보이스'

[스포츠조선 조윤선 기자] 예성이 2년만의 솔로 컴백을 하루 앞두고 하이라이트 메들리를 공개해 기대감을 높이고 있다.

예성의 세 번째 미니앨범 'Pink Magic' (핑크 매직) 하이라이트 메들리 영상은 오늘(17일) 낮 12시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 오픈돼, 동명의 타이틀 곡 'Pink Magic'을 포함한 예성의 다채로운 매력이 담긴 총 6 트랙을 미리 감상할 수 있어 뜨거운 반응을 얻고 있다.

특히 신곡 'Pink Magic'은 사랑에 빠진 남자의 달콤한 고백송으로, "나 너를 만나고 달라져 가", "내 모든 매일이 물들어가, 넌 마치 Pink Magic" 같은 스윗한 가사가 인상적이다.

이외에도 독특한 감성의 팬송 '굶지 말기 (Eat's OK)', 정통 발라드 '그냥 오면 돼 (Every day, Wait for us)', 브리티시 록 기반의 '평행선 (Parallel Lines)', 행복과 슬픔 사이 미묘한 감정선을 디테일하게 담은 '외워둘게 (I'll remember)', 자작곡 '우연을 모아 (Wish)'까지 한층 넓어진 예성의 음악 세계에 관심이 집중될 것으로 보인다.

한편, 예성의 새 앨범 'Pink Magic' 전곡 음원은 6월 18일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

