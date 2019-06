'웨일스공' 찰스 왕세자를 '고래 왕자'라고…트럼프 오타 대잔치

도널드 트럼프 미국 대통령이 트위터에 영국의 찰스 왕세자를 ‘웨일스공(Prince of Wales)’이 아닌 ‘고래 왕자(Prince of Whales)’로 잘못 써 인터넷에서 지적을 받았다고 미국 언론이 13일 보도했다.



트럼프 대통령은 이날 트위터에 "나는 매일 ‘외국 정부’와 만나고 대화를 나눈다"라며 "최근 영국 여왕, 고래 왕자(the Prince of Whales), 영국 총리, 아일랜드 총리, 프랑스 대통령, 폴란드 대통령과 만났다. 우리는 ‘모든 것’에 대해 대화를 나눈다"고 전했다.



이날 공개된 ABC뉴스와의 인터뷰에서 외국 정부가 2020년 대선 경쟁 후보에 관한 정보를 갖고 접근하면 어떻게 할 것인지 묻는 질문에 "(그 정보를) 듣겠다"라고 답한 것이 논란이 되자 트위터에 해명성 글을 올린 것이다.



이 과정에서 찰스 왕세자를 ‘고래 왕자’로 잘못 쓰는 오타를 냈다. 온라인에선 트럼프 대통령의 해명보다 오타에 더 큰 관심을 표했다. 트럼프 대통령은 바로 오타를 수정했지만, 이미 많은 ‘고래 왕자’ 패러디가 소셜미디어에 올라왔다.





도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 6월 13일 영국의 찰스 왕세자를 ‘웨일스공(Prince of Wales)’이 아닌 ‘고래 왕자(Prince of Whales)’로 지칭했다. 이에 소셜미디어에 많은 패러디가 올라왔다. 위 트위터 사용자는 사진에 “트럼프 대통령과 고래 왕자의 첫 조우”라는 설명을 달았다. /트위터

수중 연구소를 배경으로 한 만화 ‘시랩(Sealab) 2020’의 보드게임 제품 사진에 “고래 왕자와의 회담을 준비하는 백악관 직원들”이라는 설명이 적혀 있다. /트위터

고래와 소년의 우정을 담은 영화 ‘프리 윌리’에 트럼프 대통령을 합성한 사진. 트럼프 대통령의 이름을 의도적으로 ‘Dumold’라 오타를 내 비꼬았다. /트위터

고래와 찰스 왕세자의 사진을 합성한 사용자도 있었다. /트위터

트럼프 대통령의 트위터 오타는 이미 유명하다. 그는 2017년 ‘전례 없는 행동(unprecedented act)’이라고 쓸 부분에 ‘비대통령적 행동(unpresidented act)’이라고 적었다. 이는 사전에도 등록돼 있지 않은 단어다.



4월 228명의 사망자를 낸 스리랑카 부활절 테러 참극에 대한 조의를 표하는 트윗에는 당시 언론에 보도된 사망자 수였던 138명에 ‘million(100만)’을 더 붙여, 테러 사망자가 1억3800만명에 달한다고 적어 논란이 되기도 했다.