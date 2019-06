"이 세상 흥이 아니야"…'알라딘' 싱어롱 상영, 폭발적 반응

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니 라이브 액션 판타지 어드벤처 영화 '알라딘'(가이 리치 감독)이 쏟아지는 4DX 싱어롱 요청에 보답하고자 개최한 4DX 모션체어 싱어롱 상영회가 폭발적인 반응을 얻으며 성공리에 마무리 됐다. 특별 4DX 모션체어 싱어롱, 일명 댄서롱 상영회의 성공을 계기로 관객들의 입소문을 타고 흥행 강자로 날아오른 '알라딘' 4DX의 열풍이 이번 주말에도 이어질 예정이다.

이번 4DX 모션체어 싱어롱 상영회에 참여한 관객들은 노래에 맞춰 열정적인 박수와 어깨춤, 환호를 보내며 '알라딘' 4DX의 흥을 온 몸으로 즐겼다. 특히 흥 넘치는 지니의 'Friend Like Me' 'Prince Ali'에서는 박수와 함성은 물론 탬버린과 야광봉까지 등장하여 뜨거운 대한민국 관객들만의 흥과 제대로 영화를 즐기는 대한민국만의 관람 문화를 선보였다. 영화의 절정인 알라딘과 자스민의 'A Whole New World'에서는 '매직 카펫 라이딩'의 진수를 느낄 수 있는 4DX 모션 체어 움직임에 맞춰 콘서트장을 방불케하는 핸드폰 불빛 퍼포먼스로 밤하늘을 수놓는 듯한 진풍경을 연출했다.

4DX 모션체어 싱어롱 상영회가 끝난 후에도 관객들은 엔딩 크레딧이 끝날 때까지 자리를 떠나지 않고 음악을 즐겼을 뿐만 아니라 '알라딘' 4DX 싱어롱 만의 흥을 언급하며 극찬을 아끼지 않았다.

이 같은 폭발적인 흥행 돌풍에 힘입어 매진 사례를 일으킨 '알라딘' 4DX의 모션체어 싱어롱이 바로 내일(14일)부터 16일까지 3일간 CGV신촌아트레온, CGV상봉, CGV왕십리, CGV용산아이파크몰, CGV영등포에서 상영될 예정이라 N차 관람 관객은 물론이고, 예비 관객들의 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다.

'알라딘'은 좀도둑에 지나지 않았던 알라딘이 우연히 소원을 들어주는 램프의 요정 지니를 만나게 되면서 환상적인 모험을 겪게 되는 판타지 어드벤처 작품이다. 메나 마수드, 윌 스미스, 나오미 스콧, 마르완 켄자리, 나심 페드라드, 나심 페드라드, 빌리 매그너슨, 너맨 아카, 네이비드 네가반 등이 가세했고 '킹 아서: 제왕의 검' '셜록홈즈' 시리즈의 가이 리치 감독이 메가폰을 잡았다.

