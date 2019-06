호텔서비스와 명문골프장 月 4회 회원 혜택

더좋은골프 by 평창라마다



평창라마다 호텔앤스위트 제공

'평창라마다 호텔앤스위트'에서 전국 약 100여개의 골프장과 평창라마다 특급호텔을 회원권 하나로 이용할 수 있는 '더좋은골프 by 평창라마다'를 출시했다. 골프서비스는 무기명 4인에게 월 4회씩 5년간 회원 혜택을 제공하며, 호텔 서비스는 평창라마다 호텔의 5년간 100박 회원 혜택을 제공한다. 보증금은 5년 후 전액 반환이며, 창립회원으로 입회하는 선착순 50명에게는 '평창라마다 호텔앤스위트' 개별 객실에 담보권 설정을 해주고 있다.



평창 동계올림픽특구에 위치한 '평창라마다 호텔앤스위트'는 올 1월 오픈한 신축호텔로, 약 6만 여㎡의 사업부지에 644개의 객실과 34개의 별장형 풀빌라로 구성됐고, 전 객실이 복층 및 발코니로 이루어져 있는 초대형 특급호텔이다. 이 호텔은 가변형 컨벤션센터, 초대형 로비, 야외 행사장, 대형 드롭존 등이 조성돼 있다.



'더좋은골프 by 평창라마다' 입회 회원들에게는 컨벤션센터 등 호텔부대시설 이용 할인 혜택도 제공된다.



호텔 측은 "'더좋은골프 by 평창라마다' 회원권은 특급호텔서비스와 함께 골퍼들이 선호할 전국 명문 골프장을 월 4회 회원 혜택으로 이용할 수 있기 때문에, 골퍼들은 물론 기업체의 관심도 점차 집중되고 있어 갈수록 많은 문의가 쏟아지고 있다"고 전했다.



문의 1566-8505