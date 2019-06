유노윤호의 '본색'…오늘(12일) 첫 솔로 'True Colors' 공개

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 동방신기 유노윤호의 첫 솔로 앨범 'True Colors'(트루 컬러스)가 오늘(12일) 드디어 베일을 벗는다.

유노윤호의 첫 번째 미니앨범 'True Colors'는 오늘 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개되며, 타이틀 곡 'Follow'(팔로우)를 비롯해 다양한 장르의 총 6곡이 수록되어 있어 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.

특히, 타이틀 곡 'Follow'는 인트로 내레이션과 전반부 멜로디가 긴장감을 자아내는 팝 댄스 곡으로, 금속성의 퍼커션과 차가운 질감의 신시사이저가 만드는 어둡고 멋진 무드가 유노윤호의 절도 있는 퍼포먼스를 연상시키는 만큼, 뮤직비디오 역시 유노윤호의 강렬한 비주얼과 파워풀한 매력이 돋보이는 영상으로 구성해 시선을 사로잡을 전망이다.

또한 이번 앨범은 타이틀 곡을 비롯, 보아와 함께 부른 올드스쿨 시카고 하우스풍의 댄스 곡 'Swing'(스윙), 기리보이가 피처링으로 참여한 누디스코풍의 팝 댄스 곡 '불러 (Hit Me Up)', 청바지가 잘 어울리는 이성에 대한 찬사를 담은 Funk 장르 곡 'Blue Jeans'(블루 진스), 도회적인 분위기의 네오 소울/어반 R&B 곡 '왜 (Why)', 긍정 에너지를 전하는 미드 템포 팝 발라드 곡 'Change The World'(체인지 더 월드) 등 총 6곡으로 구성되어 있어, 유노윤호의 컬러풀한 음악 색깔을 만나기에 충분하다.

더불어 유노윤호는 첫 솔로 앨범 발매를 기념해 금일(12일) 오후 8시 서울 광진구 유니버설아트센터에서 쇼케이스를 진행하며, 타이틀 곡 'Follow' 무대를 최초 공개함은 물론, 앨범 작업 비하인드, 근황 토크 등 다채로운 이야기로 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.

한편, 유노윤호의 첫 번째 미니앨범 'True Colors'는 금일 음반으로도 발매된다.

