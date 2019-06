갓세븐, 2019 월드투어서 전세계 난치병 아이들 소원 이뤄준다..'선한 영향력'

[OSEN=이소담 기자] 그룹 GOT7(갓세븐)이 2019년 월드투어에서 전 세계 난치병 아이들의 소원을 이뤄주며 선한 영향력을 전파한다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 12일 "GOT7이 오는 15일과 16일 서울 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 진행할 2019년 월드투어 'GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING'의 서울 공연을 시작으로 메이크어위시재단과 함께 전 세계 난치병 아이들의 꿈을 응원하는 'KEEP SPINING, KEEP DREAMING with GOT7' 프로젝트를 진행한다"고 밝혔다.

이 프로젝트의 일환으로 GOT7은 메이크어위시재단을 통해 GOT7의 공연 관람 혹은 만남 등을 소원하는 난치병 아이들의 사연을 접수받고 있다.

15일 서울 공연에는 미국 캘리포니아에 거주하며 현재 폐동맥판폐쇄증이라는 난치병으로 투병 중인 GOT7의 팬 Karime Sophia Oliva(17)양을 초대, 평소 GOT7의 콘서트를 관람하고 직접 GOT7도 만나보고 싶다는 소원을 이뤄 줄 예정이다.

아울러 15일과 16일 공연에도 난치병 환아와 가족 등을 콘서트에 초청할 예정이다.

GOT7은 서울뿐만 아니라 월드투어로 방문하는 도시에서도 난치병 아이들의 사연을 접수받고 소원을 이뤄주며 투병 중인 아이들이 용기와 힘을 잃지 않고 꿈을 키워갈 수 있도록 응원을 보낼 계획이다.

한편 메이크어위시는 백혈병, 뇌종양, 골육종 등 희귀 난치병으로 투병 중인 아동들의 소원을 이뤄주는 세계 최대의 소원성취기관이자 전세계 42개국에서 활동하는 국제 비영리단체다. JYP는 17일 메이크어위시 한국지부와 난치병 환아를 위한 사회 공헌 사업 협약을 맺고, 이들에게 꿈과 희 망을 전할 예정이다.

GOT7은 6월 15일과 16일 서울 KSPO DOME(올림픽체조경기장)을 시작으로 'GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING'에 돌입한다. 이번 월드투어는 아시아, 북남미, 유럽 등 1차 개최지를 알렸고, 향후 규모와 범위를 확장할 것으로 전망된다. / besodam@osen.co.kr