[인사] 교육부 외

입력 2019.06.12 03:01
▲교육부▷혁신행정담당관 김홍순▷사회정책총괄과장 배동인▷교육일자리총괄과장 천범산▷지방교육재정과장 이강복▷대통령비서실 예혜란
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷코트라 방산물자교역지원센터 파견 김대자
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷인재경영실 김흥선▷혁신전략실 이창섭▷기금관리실 황성익▷성과관리실 유창욱▷사회가치실 모혜란▷기업금융처 이광진▷재도약성장처 윤용일▷리스크관리처 박은숙▷수출마케팅사업처 김현진▷국제협력처 김이원▷기업인력지원처 김희수▷중소벤처기업연수원 박윤식▷대구경북연수원 이우수▷부산경남연수원 박효철▷수도권경영지원처 신기철▷서울지역본부 채무석▷서울동남부지부 이미자▷서울북부지부 권오윤▷인천지역본부 김종균▷인천서부지부 김춘근▷경기동부지부 최득룡▷경기서부지부 박노우▷경기북부지부 이수형▷강원영동지부 김상구▷서부권경영지원처 최천세▷대전세종지역본부 황창범▷충북지역본부 문현선▷충북북부지부 배경화▷전북서부지부 김근영▷광주지역본부 이종철▷전남지역본부 구본종▷동부권경영지원처 김정열▷대구지역본부 천병우▷경북동부지부 송경준▷부산지역본부 김성규▷부산동부지부 정장식▷울산지역본부 권오민▷경남지역본부 홍병진
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷코트라 방산물자교역지원센터 파견 김대자
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷인재경영실 김흥선▷혁신전략실 이창섭▷기금관리실 황성익▷성과관리실 유창욱▷사회가치실 모혜란▷기업금융처 이광진▷재도약성장처 윤용일▷리스크관리처 박은숙▷수출마케팅사업처 김현진▷국제협력처 김이원▷기업인력지원처 김희수▷중소벤처기업연수원 박윤식▷대구경북연수원 이우수▷부산경남연수원 박효철▷수도권경영지원처 신기철▷서울지역본부 채무석▷서울동남부지부 이미자▷서울북부지부 권오윤▷인천지역본부 김종균▷인천서부지부 김춘근▷경기동부지부 최득룡▷경기서부지부 박노우▷경기북부지부 이수형▷강원영동지부 김상구▷서부권경영지원처 최천세▷대전세종지역본부 황창범▷충북지역본부 문현선▷충북북부지부 배경화▷전북서부지부 김근영▷광주지역본부 이종철▷전남지역본부 구본종▷동부권경영지원처 김정열▷대구지역본부 천병우▷경북동부지부 송경준▷부산지역본부 김성규▷부산동부지부 정장식▷울산지역본부 권오민▷경남지역본부 홍병진