램프 요정 지니의 마법! '기생충'도 놀란 흥행질주

[알라딘]

디즈니 만화 실사로 만든 영화… '기생충' 틈새 뚫고 예매율 1위





'초등학교 4학년 딸과 함께 봤는데 내가 더 좋아했다. 노래 '어 홀 뉴 월드(A Whole New World)'가 흐를 땐 너무 좋아서 소리 지를 뻔했을 정도! 극장에서 내려가기 전에 4DX 상영관을 찾아서 한 번 더 봐야겠다.' 회사원 한수정(43)씨가 9일 영화 '알라딘'을 보고 페이스북에 쓴 글이다. 한씨는 '한동안 주변에서 '기생충' 얘기만 하더니 지난주부턴 다들 '알라딘' 얘기만 한다'고도 했다.





램프의 요정 '지니'를 연기하는 윌 스미스는 영화 '알라딘'의 흥행을 지피는 숨은 공신이다. 푸른 물감을 온몸에 칠하고 랩하고 노래하며 춤추는 윌 스미스는 없던 흥도 솟게 하는 마력이 있다. /월트디즈니컴퍼니코리아

디즈니 만화영화를 실사로 만든 '알라딘'이 박스오피스를 역주행하고 있다. 지난달 23일 개봉하면서 2위로 출발했고 곧 1위에 올라섰으나, 지난달 30일 칸 황금종려상을 받은 '기생충'이 개봉하자마자 2, 3위로 밀려났던 영화다. 개봉 3주 차부터 다시 예매율이 뛰어오르기 시작했다. "온 가족이 가볍게 보기 좋은 유쾌하고 신나는 영화"라는 입소문이 빠르게 전파된 덕분이다. '엑스맨:다크 피닉스'(감독 사이먼 킨버그)와 '로켓맨'(감독 덱스터 플레처)을 모두 제치고 2위를 달리다가 10일 오전 8시쯤엔 '기생충'을 제치고 예매율 1위(34.4%)에 올랐고 이날 관객 수 400만명도 돌파했다. 영화계에선 "개봉 25일, 4주 차에 1위를 탈환했던 '보헤미안 랩소디'를 떠올리게 한다"는 말도 나오고 있다.



◇신나는 가족영화의 힘…역주행 달리다



김선영(47)씨는 지난 주말 온 가족이 '알라딘'을 보는 것으로 연휴를 마무리했다고 했다. "연휴에 온 가족이 맘 편히 볼 영화를 고르다가 '알라딘'을 택했는데 잘한 것 같아요." 현충일(6월 6일)부터 시작된 징검다리 연휴는 영화 '알라딘'을 개봉 3주 차에 박스오피스 1위로 올려놓은 숨은 공신이다. 월트디즈니컴퍼니코리아에 따르면 지난 6일부터 영화 '알라딘'의 실시간 예매율은 55%를 넘기며 치솟기 시작했다. 복잡하고 어려운 영화보단 쉽고 신나고 경쾌한 가족영화가 잘 팔렸다는 뜻이다.





램프를 발견한 알라딘의 모습. /월트디즈니컴퍼니코리아

부모 세대와 어린이를 모두 사로잡는 디즈니의 전략도 주효했다. 1992년 개봉했던 디즈니 만화영화 '알라딘'을 리메이크한 작품인 만큼 '어 홀 뉴 월드(A Whole New World)' '프렌드 라이크 미(Friend Like Me)' 같은 친숙한 노래가 중장년층 관객을 사로잡는다. 여기에 이집트계 캐나다 배우 메나 마수드가 주인공 알라딘을, 영국 출신의 인도계 배우 나오미 스콧이 재스민 공주를 맡으며 백인 배우를 주로 캐스팅했던 블록버스터의 기존 관습을 깬 점, 재스민 공주가 술탄이 되는 등 성 편견을 과감하게 비튼 점도 젊은 관객까지 끌어들인 요인으로 꼽힌다. 램프의 요정 '지니'를 연기하는 윌 스미스의 연기도 압권. "윌 스미스가 다했다"는 영화평이 쏟아지는 이유다.



◇싱어롱에 댄스어롱까지



특별상영관의 진화도 '알라딘' 열풍을 보탰다. 영화 속 마법 양탄자가 춤추는 것을 따라 의자가 함께 움직이는 4DX 상영관은 거의 모든 시간대에 매진 행렬을 기록할 정도. 바람이 불고 연기가 피어오르고 눈이 내리는 몇몇 장면에선 객석에서 환호가 쏟아진다.



재스민 공주를 연기한 나오미 스콧 이 부르는 '스피치리스(Speechless)' 같은 노래가 화제를 모으면서 영화 속 노래를 따라부르는 싱어롱 상영회도 열리기 시작했다. 11일 오후 7시 서울 CGV 왕십리 4DX관에서 열리는 싱어롱 상영회엔 이미 7300명이 넘는 신청자가 몰렸다. CGV 측은 "음악에 맞춰 춤을 추는 '댄스어롱' 상영회 요청도 빗발쳐서 편성을 고려하는 중"이라고 했다.