[공식]소향, '퍼퓸' OST 참여…신성록-고원희 애절한 이별 'Starlight' 10일 공개

[스포츠조선 남재륜 기자]가수 소향이 맑은 목소리로 완성한 명품 OST를 발표한다.

KBS2 월화 미니시리즈 '퍼퓸' OST 가창 대열에 합류한 소향은 극중 서이도(신성록 분)와 민예린(고원희 분)의 사랑을 테마로 한 신곡 'Starlight'를 10일 공개한다.

사랑하지만 서로의 길을 찾아 떠나야만 하는 남녀 주인공이 안타까운 상황을 그린 이 곡은 마치 디즈니 애니메이션을 떠오르게 하는 아름답고 환상적인 사운드로 완성됐다.

'I fell in love with the star / 나만을 비추던 Starlight / 잡을 수 없이 사라져가 / 희미한 꿈처럼'이라는 도입부를 지나 '날 머물게 해줘요 / 운명이라면 비켜가요 / 슬픔의 꿈에서 날 깨워줘요'라는 후렴구에 이르기까지 사랑의 기운 속에 애절함이 감도는 느낌으로 극중 상황과 묘한 조화를 이룬다.

소향은 애절함을 한껏 드리웠지만 감성을 터치하는 호소력 짙은 목소리와 창법으로 남녀 주인공의 사랑 전개에 대한 호기심을 불러일으키며 듣는 이들에게 감동을 전하고 있다. 다수의 드라마 OST에 참여한 주목받는 작곡가 그룹 Fara Effect와 가수 겸 음악감독 서우영이 의기투합해 완성했다.

'나는 가수다'에서부터 '복면가왕'에 이르기 까지 음약 경연프로그램에 출연해 실력을 인정받은 소향의 흠결 없는 목소리가 더해져 곡의 매력을 더했다. 소향은 지난해 연말부터 드라마 OST 활동을 적극적으로 펼치며 시청자, 팬들과 음악적 소통을 이어오고 있다.

드라마 '퍼퓸'(극본 최현옥, 연출 김상휘 유관모)은 인생을 통째로 바쳐 가족을 위해 헌신했지만 한 가정을 파괴하고 절망에 빠진 중년 여자와 사랑에 도전해볼 용기가 없어서 우물쭈물하다가 스텝이 꼬여버린 남자의 이야기를 담은 이야기를 담고 있다.

OST 제작사 더하기미디어 측은 "발표하는 곡마다 드라마 스토리를 해석해 곡 느낌에 생명력을 불어넣는 소향이 맑고 밝게 빛나는 별빛을 바라보는 느낌을 발산하는 신곡으로 시청자 반향을 일으킬 것"이라고 밝혔다.

KBS2 월화 미니시리즈 '퍼퓸' OST 소향의 'Starlight'는 10일 오후 6시 음원 공개된다.

sjr@sportschosun.com