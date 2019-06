[포토] RM-슈가 '해바라기 꽃이 활짝'

북미와 유럽 투어를 성공적으로 마친 방탄소년단(BTS)이 10일 오후 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 방탄소년단은 지난 5월 한달동안 미국, 브라질에서 월드 스타디움 투어 '러브 유어 셀프: 스피크 유어 셀프(LOVE YOUR SELF: SPEAK YOURSELF)' 와 영국 런던 웸블리 스타디움 공연등을 성황리에 마쳤다. 인천공항=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2019.06.10/

북미와 유럽 투어를 성공적으로 마친 방탄소년단(BTS)이 10일 오후 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 방탄소년단은 지난 5월 한달동안 미국, 브라질에서 월드 스타디움 투어 '러브 유어 셀프: 스피크 유어 셀프(LOVE YOUR SELF: SPEAK YOURSELF)' 와 영국 런던 웸블리 스타디움 공연등을 성황리에 마쳤다.

인천공항=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2019.06.10/