태민, 日 첫 아레나 투어 포문 성공…"현지 관객 열광"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] '특급 에이스' 샤이니 태민(SM엔터테인먼트 소속)이 일본 첫 아레나 투어의 포문을 성공적으로 열었다.

'TAEMIN ARENA TOUR 2019 ~X™~'(태민 아레나 투어 2019 ~엑스티엠~)의 화려한 막을 올린 홋카이도 공연은 지난 8~9일 양일간 홋카이도 마코마나이 세키스이하임 아이스 아레나에서 개최됐으며, 태민의 압도적인 퍼포먼스와 뛰어난 가창력, 특급 무대 매너가 어우러진 공연으로 관객들의 열띤 호응을 얻었다.

특히, 이번 투어는 작년 성황리에 마친 'TAEMIN Japan 1st TOUR ~SIRIUS~'에 이어 펼쳐지는 태민의 일본 두 번째 솔로 투어로, 공연 타이틀 'X™'은 미지수 X와 태민의 이니셜 'TM'을 조합, 음악, 퍼포먼스, 패션 등 어떤 것을 대입해도 태민의 트레이드 마크를 보여준다는 의미를 담은 만큼, 태민의 독보적인 무대와 매력으로 현지 팬들을 매료시켰다.

또한 태민은 이번 공연에서 'ECLIPSE', 'MARS', 'Into The Rhythm' 등 일본 첫 정규 앨범 수록곡 무대는 물론, '괴도', 'Press Your Number', 'MOVE' 등 히트곡 무대, 'WANT', 'Artistic Groove', 'Shadow', 'Truth' 등 한국 두 번째 미니앨범 무대까지 총 25곡을 선사해 공연장을 뜨겁게 달궜다.

더불어 'Colours', 'Slave' 등 오는 8월 28일 발매 예정인 일본 세 번째 미니앨범에 수록된 신곡 2곡 무대도 최초 공개해 폭발적인 환호를 얻었다.

한편, 태민은 6월 15~16일 시즈오카 에코파 아레나에서 'TAEMIN ARENA TOUR 2019 ~X™~'의 열기를 이어간다.

