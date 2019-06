현대인 라이프스타일 겨냥한 김스낵

해산

/해산 제공

해산(HEASAN)이 서울 더 리버사이드 호텔에서 열린 '2019 소비자가 뽑은 소비자만족대상' 시상식에서 신성장유망브랜드(수제김스낵) 부분 대상을 수상했다.



OMG Oh! My Gim(오! 마이 김)은 국내외전문가들과 함께 해조류 제품을 만드는 해산(HEASAN)이 현대인의 라이프스타일을 겨냥해 선보인 고메 영양 김스낵이다. 바쁜 현대인들이 간과하기 쉬운 영양소를 먹기 쉬운 형태인 김스낵으로 만들어 휴대가 용이하다.



OMG Oh! My Gim은 식품안전관리기준에 맞는 안전한 식재료로 모든 제품을 만들고 있으며, 세계화 시장에 맞춰 맛과 영양은 물론 디자인 개발에도 노력을 기울이고 있다. 1인가구, 미니멀라이프 추구 등 빠르게 변화하는 소비 심리에 맞게 OMG Oh! My Gim은 이에 대응해 소비자들의 만족도를 높이고 있다. 현재는 국내뿐 아니라 미국시장에서도 각광받고 있으며 더 많은 해외시장 진출을 위해 준비 중이다.