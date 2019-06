규제·독점조사에 맞서 미국 IT 공룡 기업들 대규모 로비사단 구축

아마존·애플·페이스북·구글 등 미국의 거대 IT 기업들이 미 의회와 정부의 규제 강화 움직임에 대항해 대규모 '로비 사단' 구축에 나섰다.



뉴욕타임스(NYT)는 로비·정치 자금을 추적하는 비영리 단체 CRP 자료를 인용해 이 4개 업체가 지난해 5500만달러(약 650억원)를 로비 자금으로 썼다고 6일(현지 시각) 보도했다. 한 해 전 2740만달러의 약 두 배 규모다. 이 기업들은 올해 더 많은 로비 자금을 집행하고 있는 것으로 전해졌다.



인력도 대폭 보강했다. 올해 1분기 4개 업체는 총 238명의 로비스트를 등록했으며, 이 가운데 75%가 과거 정부나 정계에 몸담았던 인물인 것으로 분석됐다. 페이스북은 민주당 낸시 펠로시 하원 의장의 비서실장을 지낸 캐틀린 오닐을 공공정책 담당 디렉터로 고용했고, 구글은 조지 W 부시 행정부에서 법무부 차관보를 지낸 숀 맥로린을 로비스트로 고용했다. 아마존은 반독점 규제를 담당하는 연방거래위원회(FTC) 전직 관리가 워싱턴 사무소를 이끌고 있다.



이 기업들은 도널드 트럼프 대통령의 주목을 끌기 위한 활동도 펴고 있다. 아마존과 페이스북, 구글을 대표하는 로비단체 '인터넷 어소시에이션'은 지난달 트럼프 장녀인 이방카 백악관 보좌관에게 '인터넷 프리덤상'을 수여했다. NYT는 "IT 거대 기업들의 로비 활동이 (전통적으로 로비 활동에 적극적인) 군수·자동차 및 은행 업계와 어깨를 겨루고 있다"고 평가했다.



미 국 IT 공룡 기업들은 시장 독점과 개인 정보 유출 등으로 비난받아 왔으며 최근 이에 대한 정부와 의회의 공격도 거세지고 있다. 지난 3일 반독점 조사 권한을 가지고 있는 법무부와 FTC가 각각 애플과 구글, 아마존과 페이스북을 나눠서 조사하기로 결정했고, 같은 날 하원 법사위는 의회 차원에서 거대 IT 기업의 시장 독점 문제를 조사하겠다는 입장을 밝혔다.





