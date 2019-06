아이즈원, 오늘(7일)부터 데뷔 첫 단독콘서트 시작…잠실벌 달군다

[스포츠조선 조윤선 기자] 글로벌 그룹 아이즈원(IZ*ONE)이 잠실벌을 달구러 나선다.

아이즈원은 오늘(7일)부터 9일까지 3일간 서울 잠실실내체육관에서 데뷔 첫 단독 콘서트 'IZ*ONE 1ST CONCERT 'EYES ON ME' IN SEOUL'(이하 '아이즈 온 미')을 개최한다.

'아이즈 온 미'는 아이즈원이 데뷔 후 처음으로 개최하는 단독 콘서트로, 데뷔의 꿈을 이루게 해준 팬들과 하나 되는 뜻깊은 시간을 갖는 자리다. 아이즈원은 이번 콘서트를 통해 그간 볼 수 없었던 다채로운 무대를 준비, 다양한 매력을 선사할 전망이다.

본래 8, 9일 이틀간만 열릴 예정이었던 이번 콘서트는 티켓 오픈 직후 전회차가 매진되면서 7일 추가 공연을 결정했다. 아직 1년차 신인임에도 불구 잠실실내체육관을 꽉 채우는 티켓 파워를 과시하며 인기를 실감케 했다.

아이즈원은 2018년 Mnet '프로듀스 48'을 통해 결성된 프로젝트 그룹으로, 지난해 10월 '라비앙로즈'로 데뷔한 후 각종 음악방송 1위는 물론 '2018 AAA', '2018 MAMA', '제33회 골든디스크 어워즈', '제28회 서울가요대상' '제8회 가온차트 뮤직어워즈' 등의 시상식에서 신인상 5관왕을 달성하는 기록을 세웠다.

아이즈원이 데뷔 첫 단독 콘서트 '아이즈 온 미'를 통해선 또 어떤 기록을 써 내려갈지 기대가 모아진다.

한편, 아이즈원의 데뷔 첫 단독 콘서트 '아이즈 온 미'는 7일부터 9일까지 서울 잠실실내체육관에서 개최된다.

