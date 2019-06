'쇼챔피언' 갓세븐·김재환·AB6IX·NCT127·위너, 톱5 후보 '격돌'

[스포츠조선 남재륜 기자] '쇼챔피언' 보이그룹 갓세븐, 김재환, AB6IX, NCT127, 위너가 톱5에 올랐다.

5일 오후 방송된 케이블채널 MBC에브리원 '쇼챔피언'에서는 톱5가 공개됐다. 톱5 후보에는 갓세븐 '이클립스', 김재환 '안녕하세요', AB6IX 'BREATHE', NCT127 '슈퍼휴먼', 위너 '아예' 등이 올랐다.

한편 이날 '쇼챔피언'에는 러블리즈, CLC, AB6IX, 위키미키, 원어스, 정동하, 앤씨아, 체리블렛, 아이즈, BVNDIT(밴디트), 디크런치, 로시, WE IN THE ZONE(위인더존), SAAY(쎄이), N'oa, 이츠, 써드아이가 출연한다.

sjr@sportschosun.com