[포토] 최강창민, '팬들 환호에 부끄부끄'

그룹 동방신기 최강창민이 5일 오후 서울 중구 청파동 동대문디자인플라자에서 열린 DDP 개관 5주년 기념 특별전 '헬로, 마이 네임 이즈 폴 스미스(HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH)' 전시 오프닝 행사에 참석하고 있다. 김보라 기자 boradori@sportschosun.com/2019.06.05/

