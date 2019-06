NCT드림xHRVY, 6일 SM스테이션 글로벌 컬래버 공개.."뜨거운 호응 기대'

[스포츠조선닷컴 이우주 수습기자] 최강 틴에이저팀 NCT DREAM(엔시티 드림, SM엔터테인먼트 소속)과 영국 신예 아티스트 HRVY(하비)의 글로벌 컬래버레이션이 오는 6일 베일을 벗는다.

SM 'STATION'(스테이션) 시즌 3의 열세 번째 곡으로 선보이는 NCT DREAM과 HRVY의 'Don't Need Your Love'(돈트 니드 유어 러브)는 6일 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 및 STATION 채널, 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 동시 오픈될 예정이어서 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.

신곡 'Don't Need Your Love'는 어쿠스틱 기타 사운드와 리드미컬한 비트가 어우러진 신스팝 장르의 곡으로, 가사에는 '더 이상 너의 사랑은 필요 없다'며 단호하게 사랑의 끝을 매듭짓는 이야기를 담아 눈길을 끈다. 더불어 이번 뮤직비디오는 NCT DREAM과 HRVY가 직접 출연, 캠퍼스를 배경으로 'DNYL'(Don't Need Your Love) 동아리에서 쿨하게 실연을 극복해나가는 모습을 담고 있으며, 네온 사인이 돋보이는 영상미가 더해져 시선을 사로잡을 전망이다.

또한 HRVY는 'Personal'(퍼스널), 'Hasta Luego'(아스타 루에고), 'Told You So'(톨드 유 소) 등 히트곡들로 이름을 알렸으며, 지난 2월 개최한 첫 단독 내한 콘서트가 매진을 기록하는 등 한국에서도 많은 사랑을 받고 있는 만큼, 이번 컬래버레이션에 더욱 이목이 집중될 것으로 보인다.

한편, SM 디지털 음원 공개 채널 'STATION' 시즌 3는 격주 목요일마다 다채로운 색깔의 음원을 발표해 호평을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com