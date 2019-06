"美친 라이브"..바이브, 3개 도시 전국투어 성료

[OSEN=선미경 기자] 그룹 바이브가 한 달여간의 대장정 끝에 전국투어 ‘VIBE’ 상반기 콘서트를 성황리에 마쳤다.

바이브는 지난 4월 27일 서울을 시작으로 대구, 부산까지 총 3개 도시에서 전국 투어 ‘VIBE(바이브)’를 개최해 전국 각지 팬들과 만났다. 이번 투어를 통해 바이브는 폭발적인 가창력은 물론 전 세대를 아우르는 감성으로 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다.

지난 1일 부산에서 ‘VIBE'의 마지막 공연에 나선 바이브는 명불허전 라이브로 벡스코를 열기로 가득 채웠다. 오프닝곡부터 ‘다시 와주라’를 선곡해 기선제압에 나선 바이브는 ‘About Me(어바웃 미)’, ‘Day of the light(데이 오브 더 라이트)’, ‘소망’, ‘사진을 보다가’, ‘Where you are(웨어 유 아)’, ‘미친거니’, ‘가을 타나 봐’, ‘별이 빛나는 밤에’, ‘슬픈가요’, ‘봄비’, ‘오래오래’, ‘해운대’, ‘술이야’ 등의 히트곡들로 무대를 꾸며 150분 내내 관객들의 전율을 자아냈다.

또 류재현이 ‘4U’와 ‘벚꽃엔딩’을 매시업한 무대를 솔로로 선보이며 공연장을 감미로운 분위기로 물들였고, ‘원샷’, ‘한잔해요’ 메들리에 이어 ‘Promise You(프로미스 유)’ 가사를 ‘아모르파티’ 멜로디에 맞춰 불러 웃음을 안겼다.

스페셜 게스트도 있었다. ‘그 남자 그 여자’로 함께 입을 맞췄던 가수 장혜진이 부산 콘서트장에 깜짝 모습을 드러냈다. 장혜진은 바이브와 함께 ‘그 남자 그 여자’를 부르며 완벽한 하모니와 폭발적인 라이브를 선사했다.

그렇게 준비된 공연을 모두 마친 바이브가 무대 아래로 사라지자 객석에서 앙코르 요청이 쇄도, 결국 무대에 다시 오른 바이브는 ‘미워도 다시 한 번&rsqu o;을 열창하며 마지막까지 관객들과 뜨겁게 소통했다.

바이브의 이번 전국 투어 ‘VIBE’는 탄성을 자아내는 라이브의 향연이었다. 감성적인 보컬과 폭발적인 가창력을 선보인 바이브는 자신들만의 감성이 돋보이는 무대들로 강한 여운을 남기며 전국의 팬들과 호흡했다. /seon@osen.co.kr

[사진]메이저나인 제공