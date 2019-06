美 규제당국, IT 공룡 기업 정조준…대선 앞두고 길들이기?

미 규제당국, 구글·애플·페이스북·아마존 반독점 조사 준비

의회 등 정치권도 가세...대선 앞두고 IT기업 길들이기 지적도



미국의 정보기술(IT) ‘공룡기업’인 구글과 애플, 페이스북, 아마존 등이 미 규제 당국의 반독점 조사를 받을 것으로 보인다. 이 소식이 알려지면서 관련 기업 주가가 일제히 주저앉았고, 뉴욕 증시는 요동쳤다.



3일(현지 시각) 로이터통신, 블룸버그, 뉴욕타임스(NYT), 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신은 미 법무부와 연방거래위원회(FTC·한국의 공정거래위원회)가 몇 주간 논의를 거쳐 IT 대기업에 대한 반독점 조사 절차를 밟고 있다고 보도했다. 이들 규제 당국은 거대 IT기업들이 시장지배적 지위를 남용해 공정한 경쟁을 저해했는지 조사할 것으로 보인다.





미 당국이 구글과 애플, 페이스북, 아마존 등에 대한 반독점 조사에 나설 것으로 보인다. /각사 홈페이지 캡처

로이터통신에 따르면 미 법무부가 애플과 구글, FTC가 아마존과 페이스북에 대한 반독점 조사에 나선다고 전했다. WSJ은 지난달 31일 법무부가 구글에 대한 반독점 위반 조사에 나섰다고 보도했으며 워싱턴포스트(WP)도 법무부와 FTC가 각각 구글과 아마존을 조사할 계획이라고 전했다.



WSJ에 따르면 법무부가 구글에 대한 조사를 준비하면서 구글도 법적 대응 방안 검토에 나선 것으로 알려졌다.



블룸버그는 법무부와 FTC가 업무분담을 통해 IT 기업들에 대한 반독점 조사의 기반을 마련했다고 해석했다. NYT는 정부부처의 이런 결정이 IT 대기업들에 대한 조사를 바로 시작한다는 것을 의미하지는 않지만 언급된 IT 기업들 외 다른 기업들에 대한 조사 가능성도 열어둔 것으로 평가했다.



NYT는 미 당국의 이런 움직임과 관련해 "마이크로소프트(MS)가 집중 타깃이 됐던 1990년대 상황이 재현된 것"이라며 "MS는 당시 기업 분할을 피했지만 장시간 소송에 시달리면서 구글 같은 스타트업의 추격을 허용한 바 있다"고 전했다.



미국 당국의 이번 조사는 개인정보 보호 관련 논란이 갈수록 커지는 상황에서 IT 대기업들이 디지털시장 지배력을 기반으로 경쟁체제를 위협하고 있다는 비판적 여론을 반영한 움직임으로 풀이된다.





지난 3월 미국 민주당 대선 주자인 엘리자베스 워런 상원의원이 대선에서 당선되면 아마존, 구글, 페이스북, 애플 등 ‘빅4’ 기업들을 분할하겠다는 공약을 발표했다. /사진=블룸버그

정치권도 거대 IT기업들에 대한 규제를 강화할 필요가 있다며 이러한 반독점 이슈에 가세하고 있다. WP에 따르면 공화당과 민주당의 하원 의원들은 이례적으로 뜻을 모아 IT 기업들의 반독점 조사를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.



일부 의원은 FTC를 향해 구글과 페이스북과 같은 IT기업의 반독점 위반, 개인정보 유출 우려에 대응해 행동에 나설 것을 촉구하기도 했다. 민주당의 대선주자인 엘리자베스 워런 상원 의원은 올해 초 최상위 기술기업의 해체를 요구하기도 했다.



일각에선 2020년 대선을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 IT기업 길들이기에 나섰다는 지적도 나오고 있다. 트럼프 대통령은그동안 거대 소셜미디어 기업 등이 온라인 상에서 보수의 목소리를 억압한다며 이에 대한 면밀한 조사를 요구해 왔다.



3일 뉴욕증시는 미국발 무역갈 등 우려에 더해 IT 기업들에 대한 반독점 조사 소식이 전해지면서 요동쳤다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 120.13포인트(1.61%) 내린 7333.02에 장을 마감했다.



IT 대형주들의 주가는 급락했다. 구글의 모회사 알파벳의 주가는 전날 대비 6.1% 하락했다. 아마존과 페이스북은 각각 4.6%, 7.5% 정도 떨어졌다. 애플 주가는 1.0% 하락했다.