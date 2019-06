NCT 127 새 미니앨범 美 '빌보드 200' 11위…"BTS 다음 최고 기록"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] NCT 127(엔시티 127, SM엔터테인먼트 소속)이 새 미니앨범으로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 11위를 차지하는 쾌거를 거뒀다.

6월 3일(현지시간) 빌보드가 홈페이지를 통해 발표한 'NCT 127의 'WE ARE SUPERHUMAN' 앨범이 '빌보드 200' 11위와 '월드 앨범' 차트 1위에 올랐다'라는 제목의 기사에 따르면 지난 5월 24일 발매된 NCT 127의 새 미니앨범 'NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN'은 '빌보드 200' 차트에서 11위, '월드 앨범' 차트에서 1위를 차지해, NCT 127의 파워를 입증했다.

특히, NCT 127은 작년 10월 정규 1집 'NCT #127 Regular-Irregular'(엔시티 #127 레귤러-일레귤러)로 '빌보드 200' 차트에서 86위에 오른 데 이어 이번 앨범은 11위에 등극, 수직 상승세를 보이며 자체 최고 순위를 경신함은 물론, 한국 가수 사상 두 번째로 높은 기록인 만큼, 현지에서 주목 받고 있는 NCT 127의 글로벌한 위상을 다시 한번 확인시켜 주었다.

이에 빌보드는 NCT 127의 '빌보드 200' 11위 기록에 대해 "K-POP 가수 중에 방탄소년단 다음으로 최고 기록이다", "NCT 127이 'WE ARE SUPERHUMAN'으로 큰 성과를 거두고 있다"라고 NCT 127이 거둔 성과를 조명해 눈길을 끌었다.

또한 NCT 127은 지난 4월 북미 투어에 돌입, 뉴저지, 애틀랜타, 마이애미, 댈러스, 피닉스, 휴스턴, 시카고, 산호세, 로스앤젤레스, 토론토, 밴쿠버 등 11개 도시에서 12회 공연을 펼쳤으며, 북미 11개 도시 공연은 한국 남자 아이돌 그룹 사상 최다 도시 개최 기록인 만큼, NCT 127의 글로벌한 위상을 실감케 했다.

게다가 NCT 127은 투어와 함께 현지 프로모션도 진행, ABC '굿모닝 아메리카 (Good Morning America)', '스트라한 & 사라 (Strahan and Sara)', CBS '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든 (The Late Late Show with James Corden)', FOX5 '굿데이 뉴욕 (Good Day New York)' 등 미국 주요 방송에 잇달아 출연해 화제를 모았으며, 지난 5월 31일과 6월 2일(현지시간)에는 미국 최대 라디오 플랫폼 아이하트라디오(iHeartRadio)가 주관하는 대형 뮤직콘서트 '서머 킥 오프 (Summer Kick Off)'와 '와즈마타즈 (WAZZMATAZZ)'에도 출연하는 등 글로벌 활약을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com