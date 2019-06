[일사일언] 나에겐 '욕 노트'가 있다

김은주 외화 번역가

영화 번역 일을 하다 보면 나의 취향이나 지식 수준과 상관없이 온갖 장르와 소재를 다룬다. 정치·역사·스포츠·물리학·증권·힙합·컴퓨터·와인·19금(禁) 등. 전혀 생소한 분야도 주어지면 해내야 한다. 자료 검색은 필수고 원작을 미리 빌려 보는 일도 많다. 소위 '엄포'(엄마들의 포르노)라는 19금 영화 '그레이의 50가지 그림자' 시리즈 작업을 할 때도 같은 이유로 도서관을 찾았다.



또래로 보이는 여자 사서가 "그 책은 19금이라 창고에 보관돼 있다"면서 경멸 어린 말투로 쏘아붙였다. 야한 책이나 빌려 보는 나이 든 아줌마처럼 보였을까. 변명하고 싶었지만 더 구차해질 것 같았다. 하지만 나로 말할 것 같으면 영화를 통해 산전수전 다 겪은 사람. 그 정도 19금 책에 흥미를 가질 만큼 순진하지 않다. 일찍이 라스 폰 트리에 감독의 문제작 '님포매니악'을 번역하며 도착적 욕망의 공허하고 파괴적인 내면을 엿봤거늘.



장르마다 그에 맞는 번역 화법이 있기도 하다. 선호하는 장르 중 하나는 '19곰 테드' 같은 B급 화장실 코미디. 물론 어렵다. 특히 동음이의어를 이용한 말장난(pun)이 나올 땐 일단 긴장한다. 기억에 남는 번역은 오래전에 작업한 '무서운 영화 2' 속 대사. 여주인공이 남자 친구에게 "Grab the chest(저 통 집어)"라고 말하자 그가 이를 일부러 '가슴을 움켜쥐어'로 해석하고 가슴을 만진다. 화가 난 여주인공은 이렇게 외친다. "Not this chest, that chest!(젖통 말고 저 통!)" 그야말로 운이 좋아 얻어걸린 경우인데 '참신한 초월 번역'으로 인터넷에 떠돌고 있다.





여러모로 민감해진 사회 분위기에 맞춰 자막도 순화되는 분위기 지만 'F word 욕'이 난무하는 갱스터 랩은 거칠게, 화장실 유머는 또 그것에 맞게 번역해야 마땅할 터. 얼마 전부터 묵은 어휘 구사를 간혹 지적받는 나는 요즘 부지런히 웹툰을 보고 각종 인터넷 커뮤니티를 들락대며 비장의 어휘 노트(라고 쓰고 욕 노트라고 읽는다)를 작성 중이다. 만약 '그레이…' 속편이 나오면 다른 도서관을 이용해야겠다고 다짐하면서.